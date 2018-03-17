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Лица
17.03.2018
Салiдарнасць
Куллинкович с матом отреагировал на критику по поводу неучастия в концерте в День Воли

Лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович в Facebook резко ответил тем, кто критикует музыкантов, которые не выступят на концерте в честь 100-летия БНР.

Фото «Еврорадио»

«Не хотел писать. И не хочу, но что-то тянет и тревожит. Матерюсь не на отмечающих, а на тех, кто не успокоится, кто пишет во все виды мессенджеров. Уже вторые сутки. Я живой человек. Нет покоя вашей душе? Мою оставьте. Про весь этот фарс 25 марта. Могила меня исправит, горбатого.

Что вы набросились на музыкантов? Не хотят играть ваши бывшие кумиры? Анёлы и борцы за справедливость? Мы не марионетки. Надоело. У нас есть мнение, у нас есть здоровье своих коллективов. Здоровье моего гитариста или барабанщика мне дороже всех ваших заклинаний про литвинов и прочую хрень. Он мне доверился, я уважаю его талант и его уважение. Мне пох на все ваши стенания и оскорбления. Я говорю условно.

И физическое и моральное здоровье наших коллективов нам не позволяет идти на это сомнительное мероприятие. Хоть мы все по местам далеким от концертов. И справки я вам предъявлять не буду.

Есть же такое слово «не хочу»? Вы же, б…ди, так восторгались этой фразой профессора Преображенского. Не хочу. С какого вам стали все обязаны? Не играешь, значит, гадина и не патриот! Испугались? Пуганые мы. Я никого не боюсь кроме себя. Моя группа все делает на нерве, мы делаем искренне, иначе я сдохну, я не могу по другому. Я выкладываюсь на те проценты, что могу, что позволяет сила.

Вы думаете, что мы заводные игрушки? «Нейро Дюбель» точно нет. Должна быть вера. Я играл на День Воли в начале века. В мороз я бегал голый по пояс, Олег Бебенин накинул на меня байку. Это было здорово, я верил в День Воли.

А сейчас нет у вас никакой воли. Есть дата. Бейте меня лопатой, но для меня 100 лет БНР и 23 февраля похожие даты. Никак и ни о чем. Вы любить сначала научитесь, потом празднуйте. У вас же только ненависть. Демократическая ненависть к людям, с вами несогласными.

К Саше, продавшемуся СБ (никто особо и не знает, что я 3 года как уволен за длинный язык), Лявону, Сергею. Кто там еще гадина? Вам же делать нех…й, вы же не любите, вы дружите только с рукой. Жить, любить, работать вы не умеете. Одни заклинания «Жыве Беларусь!».

Я не против, очень даже за. Только вы, суки, этим и ограничиваетесь. «Жыве Беларусь!» Те, кто продвигает, точит деталь, пишет книгу, пишет песню, рисует картину, учит детей, сидит на кассе вам пох.. «Жыве Беларусь!». Забанят за оскорбление чувств верующих))

P.S. «Я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать!». Песня «Серый голубь». Петр Николаевич Мамонов.»

Позже Куллинкович добавил:

«Одно хорошо. Из «друзей» удалились уже 14 человек. Есть мнение, что к концу дня их будет больше. Хоть какая-то польза. Надеюсь, их место займут те, кто делает дело, а не выкрикивает застарелые лозунги. Шикарно все получилось. Дали возможность дружить, но привычку не убьешь. Вон, Вовка Плавинский, организатор, человек лбом стены пробивающий, тот кто вытащил последних запрещенных на свет, Лявона, Войтюшкевича, Дзетюков, уже холуй режима. Какие дивные люди. Очень хочется застрелиться, но мешают две вещи, нечем и интересно, чем все это кончится?))»

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