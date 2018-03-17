Что делать со Слуцким и другими неудержимыми сексоголиками. Краткая инструкция

О харассменте и самых эффективных методах борьбы с ним.

…Мне очень приглянулась эта девчонка. Она была в коротком платье, я глазел на ее стройные ноги. Еще у нее были соблазнительные губы и крепкая грудь. Был вечер пятницы, мы сидели в офисе в центре Москвы, куда я заглянул к своим знакомым. Заглянул удачно: тут как раз выпивали. Девчонку я видел впервые, она мне улыбалась. «Шалунья!» — подумал я и решил действовать. И когда она вышла в коридор, устремился за ней. Я был совершенно уверен: она готова, отказа не будет.

Тогда, больше 20 лет назад, у меня вышла первая книга. Успешная книга. Я был молод, амбициозен, горяч. И решил: все, теперь я стал звездой. Мне дозволено то, о чем другие робко мечтают. Я крутой и великий, все девчонки мои, отказ невозможен. Вот почему и рванулся в коридор за шалуньей в коротком платье. Коридор оказался длинным, но я быстро настиг девчонку, окликнул. Она недоуменно обернулась:

— Тебе чего?

— Поехали ко мне!

— Зачем еще?

— Поехали, тут скучно!

— Не поеду я никуда.

И пошла себе дальше. «Кокетничает», — решил я и снова догнал.

— Отстань уже от меня! — воскликнула она.

И тут мне надоело все это кривлянье. Надо было действовать лихо. Я прижал ее к себе, запустив руку под платье.

Девчонка резко меня оттолкнула и дала по морде: «Ты не понял?»

Она зашагала дальше, а я остался посреди коридора. Мне надо было это осмыслить. Как? Меня? Звезду? По морде?

Хотя я был изрядно пьян, но осмыслил все быстро: тебя, придурок, совсем не хотят. Она с тобой не кокетничает. Если она тебе улыбается, это не значит, что сигнализирует: «Отдамся прямо тут, на подоконнике».

Этот шлепок по морде остался у меня навсегда. Фигурально выражаясь. Где бы я ни оказывался, как бы ни напивался, какие бы девчонки мне ни улыбались, я никогда ни к кому больше не лез под платье. То есть, конечно, лез, и очень много раз, но только получив на это «санкцию» хозяйки платья. Любой нормальный мужик умеет ловить сигналы — когда дозволено, а когда нет.

Теперь о главном. Скандалах с депутатом Слуцким. Он даже косвенно признал свою вину, поздравляя женщин с Восьмым марта, дорогих «зайчуток». На самом деле все набросились на этого перца, будто он у нас главный «Вайнштейн» русских степей. А кругом — сплошь монахи Валаамского монастыря, глаза в небо. Мы же знаем, что это не так.

У меня была знакомая, в студенчестве она подрабатывала летом курьером. Как назло, была хороша собой. Привезет какую-то фигню в офис, ее видит босс или менеджер: «А ну, зайди ко мне!» И там начинается. Приходилось убегать впопыхах. (В этом смысле опенспейс — хоть какое-то спасение от похотливых козлов.) Да у каждой девушки найдется такая история, если она не трудится в сугубо женском коллективе. Еще одна знакомая работала как раз в женском. И тут — здрасте! — прислали начальника, крепкого, румяного хохотуна. Эта моя девочка вечером спускается с ним в лифте, и тот вдруг прижимает ее к себе: «Ну что, сработаемся?» Замечу, это был его первый рабочий день. Замечу, все девушки в коллективе уже знали, что он женат и у него двое детей. «Сработаемся?» — спрашивает хороший семьянин, тиская в лифте юную сотрудницу. И она потом еще долго бегала от него, плакала в туалете. А что делать бедняжке? Надо же работать с ним как-то.

Я скажу, что делать. Вот краткая и смачная инструкция. Первый вариант: сообщить папе, брату, мужу, другу. Чтобы тот встретил мерзавца после работы и сказал: «Еще раз прикоснешься к Ире, огребешь». Если мерзавец будет выказывать гонор — дать под дых. Да, старый, проверенный способ. Лучший способ, настоящий способ, мужской способ. Но вот беда: мужики стали ленивы и боязливы. Брат или муж начнет зудеть: «Ой, ну, может, ты ему как-то объяснишь, что это нехорошо?» Нет, за редкими исключениями девушка вынуждена сама решать проблему «в лифте».

К тому же одно дело босс, которого видишь каждый день, другое — некий случайный мужик. Пришла к нему на собеседование или встретила в компании или еще где. А он, видите ли, депутат или режиссер. Или топ-менеджер. Он уверен, что ему все дозволено, у него отличный галстук, «Порше» и удостоверение члена общественного совета при МВД.

Поэтому лучше второй вариант. Самой дать по морде. Да, именно так, как мне когда-то девушка в коридоре. Назвал он тебя «зайчуткой» и полез под юбку — сразу по морде. Работает безотказно.

Тут девушки сразу закричат: «А если он разозлится, а если он драться полезет?» Не полезет. Во‑первых, от такого резкого ответа у них сразу теряется удаль, опадает вся маскулинность у этих членов общественных советов, они же гнилые мужички. Во‑вторых, я описываю стандартную офисно-коридорную ситуацию. Эти ошалевшие от своей значимости козлы хорошо знают: кругом камеры, люди, свидетели. Скандалы и вопли им ни к чему. Они до смешного трусливы, подлецы в дорогих костюмах.

Тут другие девушки закричат: «Но я же сразу потеряю работу!» Ответ, знаете ли, простой. Лучше потерять работу, нежели честь.

Не надо все это терпеть, не надо ждать семь лет, пока кто-то осмелится рассказать, чтобы тоже воскликнуть: «Ой, он и ко мне приставал!» По морде, быстро, с ходу, решительно.

Учить надо мерзавцев. Дрессировать. И все придется делать самим. Своими руками.