Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?

Опрос, после которого становится страшно не только за состояние умов некоторых соотечественников, но и за будущее страны.

Накануне российских президентских выборов Intex-press спросила у жителей Барановичей, кто из президентов им нравится больше – Александр Лукашенко или Владимир Путин.

Фото ТАСС

Шокирует, что опрошенных горожан не тронули ни оккупация Крыма, ни боевые действия в Украине, ни война в Сирии, ни скандал с допингом, ни подозрения в применении химоружия в Британии.

Выбирая между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, многие в открытую заявили о симпатиях к российскому президенту.

– Вроде люди пожилые, а логика как у детей в детском садике, – пишут в комментариях под опросом.

Очевидно, что появившиеся в кадре горожане оказались подверженными влиянию российской пропаганды, которая в Беларуси свободно распространяется с помощью телеканалов и выстраивает образ Путина как сильного и мудрого мирового лидера.

Причем Александр Лукашенко, по видимому, проблемы в этом не видит. В феврале при назначении новых руководителей госСМИ он заявил:

– Прекрасно работает (в России) телевидение. Но нам ни в коем случае нельзя скатиться на те позиции и те формы работы, которые сегодня существуют на российских каналах. Но профессионально: съемки, операторская работа — просто молодцы. Содержание... У нас своего хватает содержания.

Напомним, центральные российские телеканалы, в частности, занимают агрессивную позицию в отношении соседей. Так ведущая НТВ назвала недавно Беларусь «гулящей женой».

Белорусские власти по большому счету не противодействуют распространению российской пропаганды и милитаризма. Более того, вместо этого они продолжают нападки на независимые СМИ: блокируют сайты и штрафуют журналистов.