Испытатель «Новичка»: На территории Беларуси стояли ракеты с химическим оружием

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко
Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов
Денис Шунто: это похоже на рейдерский захват нашего места в «вышке»
Отстранен от должности гендиректор «БелДжи»
Минское метро получит новые поезда Stadler. Как они выглядят?
Главред «ЪЪ»: «Уверен, ответом на эту речь стало бурное и продолжительное молчание»
Гендырэктар ФК «Мінск» адказаў Случаку па-руску і пойдзе ў суд
Почему Надежду Савченко обвинили в попытке переворота
Готовятся военные сборы: «Любого призвать могут внезапно»
Мутная история: белоруска утверждает, что в аэропорту Вильнюса ей насильно сделали эндоскопию
Нелепая смерть: белорус прыгнул в колодец, спасая мобильник
Глава государства пришел на помощь нерадивым предприятиям
«Взбесившийся» подъемник в Грузии разбросал туристов на огромной скорости. Видеофакт
Почему учителя боятся быть креативными и самостоятельными?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Беларусь неизбежно ждет присоединение к одной из соседних стран»
Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Бабченко: «Вот фиг его знает, где они такой СССР берут»
Макаревич — знакомому журналисту: «Почему ты все время врешь?»
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть
Семен Шарецкий: «А ведь все могло быть иначе!»
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
12 красавиц-волейболисток, которые играют за «Минчанку»
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
17.03.2018
Салiдарнасць
Испытатель «Новичка»: На территории Беларуси стояли ракеты с химическим оружием

Вил Мирзаянов, участник создания класса отравляющих веществ, известного как «Новичок», рассказал об этом химическом оружии.

В беседе с Би-Би-Си ученый объяснил, как действует этот нервно-паралитический газ:

– В первую очередь наступает миоз – зрачки сужаются, и человек начинает плохо видеть. Это первый признак. Затем, если доза больше, тогда начинаются конвульсии, дыхание прерывается, вообще прекращается, потому что человек как бы забывает дышать. Непрерывные конвульсии и рвота, и затем уже летальный исход.

Испытания «Новичка» были завершены в 1989 году на полигоне в Нукусе (Узбекистан). После этого он был принят в качестве вооружения Советской армии официально.

По словам Вила Мирзаянова, постановления по «Новичку» подписывал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. При этом Советский Союз отрицал, что разрабатывает химическое оружие.

«Новичок» заряжали в ракеты среднего и дальнего действия. Таким образом, удар мог быть нанесён по кому угодно.

– Были сведения, что эти ракеты поместили в районе северо-запада Белоруссии, – говорит Мирзаянов.

Утешает лишь то, что после подписания Конвенции о запрещении химического оружия всё это счастье вернули на полигон в Шиханах (Саратовская область), чтобы там уничтожить…

Напомним, что 4 марта в торговом центре английского города Солсбери обнаружили мужчину и женщину, находившихся в бессознательном состоянии. Это были экс-полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Очевидица: «Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание».

Скрипалей доставили в клинику в критическом состоянии. Торговый центр эвакуировали, на месте происшествия появились люди в костюмах химзащиты, которые из шлангов поливали пол. На некоторое время было закрыто даже приемное отделение больницы.

Впоследствии Великобритания заявила, что за случившееся несет ответственность Россия.

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:33)
Главное
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Кому и какие сигналы посылал Лукашенко из части внутренних войск
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
«Приходит чиновница Министерства образования в ЖЭС…»
Дженни. Март. Playboy
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY