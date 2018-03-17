Испытатель «Новичка»: На территории Беларуси стояли ракеты с химическим оружием

Вил Мирзаянов, участник создания класса отравляющих веществ, известного как «Новичок», рассказал об этом химическом оружии.

В беседе с Би-Би-Си ученый объяснил, как действует этот нервно-паралитический газ:

– В первую очередь наступает миоз – зрачки сужаются, и человек начинает плохо видеть. Это первый признак. Затем, если доза больше, тогда начинаются конвульсии, дыхание прерывается, вообще прекращается, потому что человек как бы забывает дышать. Непрерывные конвульсии и рвота, и затем уже летальный исход.

Испытания «Новичка» были завершены в 1989 году на полигоне в Нукусе (Узбекистан). После этого он был принят в качестве вооружения Советской армии официально.

По словам Вила Мирзаянова, постановления по «Новичку» подписывал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. При этом Советский Союз отрицал, что разрабатывает химическое оружие.

«Новичок» заряжали в ракеты среднего и дальнего действия. Таким образом, удар мог быть нанесён по кому угодно.

– Были сведения, что эти ракеты поместили в районе северо-запада Белоруссии, – говорит Мирзаянов.

Утешает лишь то, что после подписания Конвенции о запрещении химического оружия всё это счастье вернули на полигон в Шиханах (Саратовская область), чтобы там уничтожить…

Напомним, что 4 марта в торговом центре английского города Солсбери обнаружили мужчину и женщину, находившихся в бессознательном состоянии. Это были экс-полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Очевидица: «Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание».

Скрипалей доставили в клинику в критическом состоянии. Торговый центр эвакуировали, на месте происшествия появились люди в костюмах химзащиты, которые из шлангов поливали пол. На некоторое время было закрыто даже приемное отделение больницы.

Впоследствии Великобритания заявила, что за случившееся несет ответственность Россия.

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля