Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко

«Золотую» медаль и сертификат на 2 000 рублей заработал восьмиклассник Владислав Гавдис на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба». Прошло почти две недели, а юный спортсмен так и не обналичил сертификат, полученный из рук Александра Лукашенко.

Фото c с сайта pressball.by

Сертификаты вручили всем призёрам гонки. Школьник из Ганцевичского района участвовал в одном забеге с сыном президента Николаем Лукашенко. Владислав быстрее соперников пробежал на лыжах более двух километров и без промахов поразил десять мишеней.

В итоге, Владислав Гавдис занял первое место, вторым стал минчанин Анатолий Штундер, третьим – Николай Лукашенко.

Соответственно ребята получили в награду сертификаты на получение денежной премии: за первое место – 2 000 рублей, за второе – 1 500 рублей, за третье место – 1 000 рублей.

Как озвучили республиканские СМИ, сын президента передал призовой сертификат ребятам из Языльской школы Стародорожского района.

Владислав из Люсинской д/с СШ пока не распорядился своей премией, потому что не смог обналичить подарочный сертификат.

– Мы на этой неделе обратились в Беларусбанк, но нам сказали подождать до пятницы, – рассказала мама спортсмена Ольга Гавдис.

По её словам, это их немного шокировало, потому что во время награждения школьников было заявлено, что свои призовые они смогуть забрать в любом банке.

– Надеемся, что это обещание будет выполнено, – говорит многодетная мама Ольга Гавдис.

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