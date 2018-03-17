Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщил МИД РФ.

Также в России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса» деятельность Британского совета, а также работа консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Решения были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери». Британскому послу Лори Бристоу, вызванному 17 марта в МИД, была передана соответствующая нота.

Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высшем уровне в ответ на покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Власти Британии заявили, что считают Россию ответственной за покушение.

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