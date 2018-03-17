Романчук о росте ВВП на 5,6%: «Это же надо совершить такое чудо на ровном месте»

Экономист Ярослав Романчук прокомментировал в Facebook впечатляющий рост ВВП Беларуси по итогам января-февраля.

– Приветствую вас в экономическом буме! Ознакомился с данными Белстата по экономическому развитию Беларуси в январе-феврале 2018 года и изумился. То ли посыпать голову пеплом и признаться «Друзья, я пропустил начало бума!», то ли рассказать о рисках анаболического, искусственного роста, за которым неизбежно последует оглушительно падение.

Я всё тут про стагнацию, проблемы с экономическим ростом долгами и неплатежами, с качеством управления государственными активам – а Белстат огорошил: «В январе – феврале 2018г. валовой внутренний продукт вырос на 5,6%!»

Это в 3,5 – 4 раза быстрее, чем Россия. Мы обогнали Польшу (4,3%), Чехию (5,1%), Эстонию (5,0%), тем более США (2,5%). Ещё немного и мы догоним Китай (6,8%) и Индию (7,2%).

Феноменальными выглядят цифры по промышленности. В январе – феврале 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. наша индустрия выросла на 10,9%. Это в 3,5 – 4 раза быстрее, чем промышленность России.

По этому показателю мы обогнали Китай (6,2%), Польшу (8,6%), Литву (7,5%) и Индию (7,1%). Для сравнения в прошлом году наш рост был всего 3,1%. Ничего страшного, что за два месяца складские запасы выросли более чем на полмиллиарда рублей?

Друзья, мы купаемся в инвестициях. Если вы этого не почувствовали, то, может, вы живете в другой Беларуси, не той, что описывает Белстат и Совмин?

В январе-феврале 2018г. инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом 2017г. взметнулись на 24,8%. На четверть! И это ещё не самые позитивные новости. Инвестиции в покупку машин, оборудования и транспортных средств взлетели на 62,1%.

Такое ощущение, что перед белорусскими заводами и фабриками широко открыли тумбочки с деньгами и директорам приказали: «Берите! Осваивайте!»

Красных директоров вместе с VIP-номенклатурой не надо было долго уговаривать. Они пустились во все тяжкие, инвестиционные. Речь идёт, прежде всего, о 50-70 крупных госпредприятиях, которые традиционно являются «точками роста». Были 25 лет назад и остаются сегодня. Ничего другого правительство не предложило.

Крылья правительству также расправили данные январского экспорта товаров. Он увеличился на 33,2% (к январю 2017). Импорт товаров увеличился на 26,6%. При этом зависимости от России меньше не стало.

Население тоже должно купаться в волнах прекрасных новостей о доходах. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в январе 2018г. по сравнению с январём 2017г. выросла на 18,9%. Это при стоящем курсе. Представляете! Просто кошельки пухнут от притока резко растущей зарплаты. Даже с учётом инфляции зарплата (реальная) выросла на 13,8%.

Правда, производительность труда увеличилась всего на 5%, но гулять – так гулять. Тратить всем, чтобы стимулировать экономический рост. Ничего страшного, что так много не зарабатываем. Берём кредиты, тратим в надежде, что наши точки роста начнут зарабатывать гораздо больше, чем взяли кредитов и потратили на обслуживание долгов – и будет на валовое внутреннее счастье.

За такие показатели руководители Совмина должны потребовать себе премии в размере годового оклада. Это же надо совершить такое чудо практически на ровном месте: качество управления активами не изменили, структуру производства не тронули, иностранных инвесторов не впустили, приватизацию из тюрьмы не выпустили, предпринимателей только накормили обещаниями о светлом регуляторном и налоговом будущем – и вот уже экономика бежит галопом.

Все эти радостные цифры накачки экономики анаболиками затмевают другую, финансовую часть. Здесь правительство и крупный госбизнес действуют по принципу «дают кредиты – бери, мы за ценой не постоим». Поскольку платить не сегодня, они и берут.

В январе 2018г. долги по кредитам выросли на 12%, превысив BYN66 млрд. или почти $ 34 млрд. Сравним эту цифру с объёмом чистой прибыли. В январе она составила … BYN12 млн. (~ $ 6,2 млн.). Это в 48,3 раза меньше, чем было в январе 2017г. Трудно поверить, что это сделала та же экономика, которая выросла на 5,6% ВВП и обеспечила рост промышленности на 10,9%.

Вал показали, но забыли, зачем. В очередной раз не оценили цену такому вот централизованному росту. Прибыль растворилась, зато деньги на обслуживание кредитов были потрачены гигантские. Только в январе 2018г. предприятия направили на погашение кредитов BYN4,6 млрд. Это на 34,4% больше, чем в январе 2017г. Когда 27,6% выручки тратишь на погашение кредитов, радости от роста выручки явно не прибавляется. А в секторе «транспортные средства» на погашение кредитов было потрачено 102% (!) от выручки! Представляете, вы продали товаров на BYN100 млн., а заплатили за ранее взятые кредиты BYN102 млн. рубля.

Понятное дело, что для такого гешефта вы воспользовались поддержкой и ресурсами государства. Заметим, что в финансовой яме находятся топливно-энергетический сектор, металлургия и традиционный бюджетный иждивенец сельское хозяйство. Строительное лобби тоже «выбило» повышение объёма кредитования, но такое поведение явно не тянет на создание очередного строительного бума.

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