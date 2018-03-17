Отстранен от должности гендиректор «БелДжи»

Сотрудники предприятия СЗАО «БелДжи» сообщили, что уже примерно десять дней, как Дмитрий Батраков отстранен от должности директора завода по сборке китайских автомобилей Geely.

Дмитрий Батраков

Обязанности директора исполняет куратор этого проекта от министерства промышленности — первый заместитель министра Геннадий Свидерский.

Напомним, Батраков, который был директором СЗАО «БелДжи» с 2013 года, уже отстранялся от этой должности. В начале января 2017 года его фамилия исчезла с сайта предприятия. Исполняющим обязанности генерального директора значился Андрей Щемелев.

Дмитрий Батраков вернулся на завод БАТЭ, который в то время еще возглавлял Анатолий Капский, и был назначен заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Судя по тому, что учредители СЗАО «БелДжи» после пяти месяцев поисков вновь вернулись к кандидатуре Дмитрия Батракова, желающих занять пост генерального директора борисовского завода по сборке китайских автомобилей, который был личной мечтой Александра Лукашенко, не нашлось.

Возможно, претендентов отпугивал печальный опыт директора модернизированного ОАО «Борисовдрев» Владимира Мальцева, которого обвинили в «личной заинтересованности, выразившейся в стремлении зарекомендовать себя грамотным специалистом и успешным руководителем, руководствуясь при этом мотивами карьеризма».

Это и другие обвинения, выглядевшие столь же убедительно, переместили на некоторое время Владимира Мальцева из директорского кресла на тюремные нары.

Так или иначе, Дмитрий Батраков вернулся на «БелДжи» в прежнем качестве и встречал президента во время торжественного открытия завода-мечты осенью минувшего года.

И вот новое кадровое решение. По всей видимости, оно связано не только с трудностью реализации автомобилей — в Беларуси в январе было продано только 35 машин, но и с производственными проблемами, которые возникают на новом предприятии.

Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо

Фигура Свидерского также выглядит временной, поскольку он по-прежнему первый заместитель министра, и для чиновника, которому в этом году пойдет седьмой десяток, должность директора БелДжи не выглядит достойным финалом карьеры.