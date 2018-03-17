Минское метро получит новые поезда Stadler. Как они выглядят?

Завод «Штадлер Минск» поставит десять поездов для минского метрополитена. Первый четырехвагонный поезд метро получит в 2018 году, всю партию – до 2020 года.

В сообществе белорусской железной дороги «ВКонтакте» уже появились фотографии и описание новых поездов для минского метро.

На дверях будут размещены индикаторы, показывающие закрыты или открыты двери. Конструкция поезда будет также предусматривать свободный переход из одного вагона в другой.