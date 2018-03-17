Главред «ЪЪ»: «Уверен, ответом на эту речь стало бурное и продолжительное молчание»

Главный редактор Telegram-канала «Дабл Ять» — от трех «мегапроектах» России.

«Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов на встрече со студентами и преподавателями питерского Политеха, наконец, объяснил нам всё:

«Сегодня перед страной стоят три мега-задачи — создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада. Враги уже добрались до родительских комитетов и пытаются через родителей влиять на детей.

Есть ли внешняя угроза? Да есть. Вызовы сегодняшнего времени для России — это три мегапроекта.

Первый — это создание нового оружия, новой атомной бомбы. Тот, кто создаст ее, к нему еще лет 50 — 70 мало кто сунется.

Вторая — это модернизация армии. Конечно, мы на эти деньги могли бы построить много школ, увеличить размер стипендий и многое другое. Но пока мы этого себе позволить не можем. Мы сейчас вынуждены вкладываться в безопасность страны. Сегодня идет гибридная война, и она идет против каждого. С нами начнут считаться особенно после 18 года, и санкции начнут отменять.

Третье — это защита населения, в том числе, и подрастающего поколения от управления их сознанием извне. Каждому из нас брошен этот вызов. Здесь работают очень тонкие технологии управления сознанием».

Уверен, что ответом на эту речь стало бурное и продолжительное молчание».