Почему Надежду Савченко обвинили в попытке переворота

За год до президентских выборов на Украине вокруг фигур Михаила Саакашвили и Надежды Савченко возникают все новые конфликты, но уставшее общество не собирается в них втягиваться.

В марте 2018 года произошли два события, демонстрирующие, что Петр Порошенко хотел бы представить себя как «президента порядка».

Во-первых, 3 марта был разогнан палаточный лагерь сторонников Михаила Саакашвили, с прошлого года находившийся у здания Верховной рады, в результате чего пострадали семь полицейских и 13 протестующих и задержаны 111 человек. Прокуратура даже начала расследование по поводу того, что полицейские ставили обитателей лагеря на колени в снег. В свою очередь, стражи порядка заявляют, что надо было привести протестующих в «подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения», так что альтернативой было их укладывание лицом в снег.

Самое главное — что эта дискуссия не вызвала особой реакции в обществе. Она воспринимается как разборки властных структур и претендентов на власть. Ничего похожего на последствия разгона студенческого митинга в Киеве в 2013 году, что привело к Майдану.

Саакашвили из своего голландского изгнания призывает своих сторонников выйти 18 марта на «всеукраинский мирный марш» с требованием отставки Порошенко и его соратников и проведения досрочных выборов. Но не видно, как ему удастся добиться своих целей.

Во-вторых, 8 марта украинские правоохранители объявили о раскрытии заговора с целью уничтожения руководства страны — Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка. Подробности следуют одна за другой.

Вначале арестовали известного переговорщика, занимавшегося обменом пленными, — Владимира Рубана, человека с неясной биографией и загадочными связями. Бывший старший лейтенант советских ВВС, носивший в то время фамилию Гарбузюк, он именует себя генерал-полковником и возглавляет организацию «Офицерский корпус».

А затем обвинения были выдвинуты в отношении еще более известной персоны — депутата Рады Надежды Савченко, прошедшей путь от заключенной российской тюрьмы и «иконы» современного украинского государства до непримиримого противника не только Порошенко, но и всей нынешней власти на Украине. Ее обвиняют в намерении совершить теракт в здании парламента, с помощью минометов обрушить купол здания и добить выживших политиков из автоматов. Планы настолько дикие, что многие в них не верят, считая, что то ли они изначально вымышлены, то ли за реальный заговор были приняты резкие разговоры.

Похоже, что украинские власти рассчитывали на побег Савченко в Россию — тогда ее можно было бы полностью дискредитировать. Но вместо этого она съездила в Страсбург, а затем вернулась в Киев, где начала выступать с крайне резкими заявлениями — от обвинений в адрес генпрокурора Юрия Луценко и депутата Сергея Пашинского в провоцировании насилия на Майдане (правда, она вначале перепутала Пашинского с нынешним спикером Андреем Парубием, тоже видным майдановским деятелем) до намеков на возможность переворота. По ее словам, «…кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех майданах? Кто не думал подорвать Банковую или Верховную раду?».

Деятельность Савченко вызвала массу предположений. Одни считают, что ее сломали и завербовали в России. Называют известный американский фильм «Маньчжурский кандидат», снятый еще в 1962 году, — о попавшем в плен во время Корейской войны солдате, которому зловещие «красные» промыли мозги и начали двигать в президенты США как национального героя, а на деле предателя. Тема довольно популярная — в 2004-м вышел ремейк этого фильма, где бывший пленный стал ветераном «Бури в пустыне».

Но если отвлечься от кинематографических аналогий, то можно выдвинуть более правдоподобную версию, основанную на особенностях характера Савченко. Она всегда отличалась нонконформистским поведением, была ориентирована не на карьеру (характерно, что в армии она карьеры не сделала, дважды исключалась из военно-учебного заведения как «непригодная к вылетам в качестве летчика»), а на самореализцию. Это было видно и в 2014 году, когда она в составе батальона «Айдар» участвовала в авантюрной попытке наступления на Луганск — между прочим, город с почти полумиллионным населением.

Неудивительно, что она не вписалась в современную украинскую политику, основанную на осторожном лавировании и теневых договоренностях, как, кстати, чужим в ней оказался и Саакашвили, которого не с первого раза, но все-таки удалось выжить с Украины за границу.

Но драма Савченко в том, что она, разругавшись со своими бывшими единомышленниками, не стала своей и для пророссийских сил, для которых, несмотря на свои гуманитарные поездки на территорию ДНР, осталась «националисткой», «убийцей» и «наводчицей».

Суд над Героем Украины (пусть сейчас и звучат призывы лишить Савченко этого звания) даже в рамках «наведения порядка» был бы слишком скандальным явлением, тем более что по опыту суда в России она может и объявлять голодовки и делать многочисленные резкие заявления. Однако Савченко сама провоцирует такое развитие событий: в этом случае она снова будет в центре внимания.