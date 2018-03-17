Готовятся военные сборы: «Любого призвать могут внезапно»

До двух тысяч человек планируется призвать на военные сборы из запаса по всей стране, сообщили Naviny.by в Министерстве обороны.

Призвать могут вообще кого угодно из тех, кто состоит в запасе и кто подходит по возрасту (кому нет 50 лет).

– Вся структура, начиная от военкомата и заканчивая базами хранения, проверяется. И приписной состав запаса призывается. Для того чтобы проверить и технику, и людей проводятся такие учения. В принципе, нынешняя проверка ничем не отличается, кроме того, что это внезапная мера и масштабная. Поэтому призвать могут внезапно, — сказал военный эксперт Александр Алесин.

В военкомате Центрального района Минска говорят, что списки тех, кого призывают, приходят каждый день. «Кого призовут, мы сами не знаем», — отвечают в военкомате.