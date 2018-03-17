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17.03.2018
Сергей Гезгало, Наша Ніва
Мутная история: белоруска утверждает, что в аэропорту Вильнюса ей насильно сделали эндоскопию

Белоруска (в соцсетях она обозначает своим местом жительства Москву) Ника Кошар возвращалась из отпуска в Перу.

Из Лимы она прилетела в Амстердам, где 15 марта села на рейс до Вильнюса — оттуда она собиралась на поезде добраться до Минска. Но литовские таможенники заподозрили девушку в контрабанде наркотиков и устроили ей тотальный досмотр — начиная с обыска и заканчивая эндоскопией и МРТ. Женщина рассказала об этом на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Ники Кошар в Facebook

У трапа самолета её ожидали два человека в штатском и пять сотрудников литовской таможни.

«Взяли мой паспорт, переглянулись и сказали, мол, это она. Отвели в сторону, сказали что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то Рауля или Пауля, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила», — рассказывает Кошар.

После этого ее с вещами отправили на досмотр. В кабинете было восемь человек и служебная собака. Из чемодана достали все вещи — проверяли на наркотики.

«Дальше все мужчины вышли, остались женщины. Мне велели раздеться полностью.Осмотрели. Ощупали. Наркотиков нигде не нашли. Но после этого не отпустили. Сказали, что поедем на осмотр в клинику, потому что я скорее всего провожу наркотики внутри», — продолжает рассказ Ника Кошар.

В клинике девушке сделали рентген. Врачи ничего не объясняли ей, общаясь между собой по-литовски. После рентгена ее продержали еще два часа, запрещая при этом пить и посещать туалет. Затем настала очередь эндоскопии.

«Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.

После эндоскопии девушке сообщили, что ее ждет осмотр прямой кишки и влагалища. Вместо осмотра Нику отвели на МРТ.

После всех процедур полицейские извинились перед девушкой за доставленные неудобства и пригласили приезжать еще.

Комментариев литовской стороны пока не было.

Досмотр такой степени осуществляется тогда, когда спецслужбы имеют стопроцентную информацию, что данный человек — наркокурьер. Пока неясно, кто в данном случае подставил литовский наркоконтроль.

На странице Ники Кошар в фейсбуке о своих занятиях она говорит: «Волшебничаю и смотрю на небо at Простая магия». В свою очередь, не слишком наполненная страница «Простой магии» говорит об астрологии и приглашает на магические консультации. На другом сайте она разместила информацию, что с 31 января проводит онлайн-квест «Послание Ху-Инь или Богическая кругосветка».

 
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