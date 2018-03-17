Нелепая смерть: белорус прыгнул в колодец, спасая мобильник

Житель деревни Малейковщизна Лидского района, 1959 года рождения, утром отправился за водой к колодцу. Однако житейские обстоятельства сложились так, что домой вернулся он нескоро, сообщает sb.by.

С подробностями – официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:

– Когда мужчина наклонился за ведром, у него из кармана выпал мобильный телефон. Сельчанин стал спускаться в колодец, держась за металлический трос. Не удержавшись, сорвался вниз. Оказавшись в ледяной воде, он принялся громко кричать, звать на помощь. Крики услышал сосед и вызвал сотрудников МЧС. Спасатели прибыли оперативно и, обмотав мужчину тросом, вытащили пострадавшего из колодца глубиной 6 метров. Скорая помощь доставила 59-летнего мужчину в реанимацию.

Увы, спустя час пострадавший скончался в больнице. Предварительный диагноз – сильное переохлаждение организма. Так ли это, покажет проведенная экспертиза. По факту гибели человека проводится проверка.