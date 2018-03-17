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Комментарии
17.03.2018
Светлана Метёлкина
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!

Нас воодушевила необычная акция налоговой по поиску тех, кто укрывает доходы, и мы решили помочь.

С 19 по 23 марта в ИМНС по Минску пройдет удивительная акция «Настучи на соседа – получи шоколадку!»… Шутка, конечно! Ну разве стал бы кто так называть акцию? Название у нее куда более пафосное: «Заплати налоги — работай честно». А вот суть мало отличается. Разница только в том, что за сдачу соседа шоколадку вы не получите — могут обещать только легкость на душе и моральное удовлетворение.

«Граждане, располагающие информацией о физических лицах, оказывающих услуги без уплаты налогов (нелегально), могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам…» Ну и телефоны, конечно, куда звонить, если чья-то жизнь «не по средствам» не дает вам покоя.  

Причем это не первая подобная акция по «сдаче недобросовестных граждан». Ранее таким образом налоговики искали нелегальных таксистов и тех, кто сдает квартиры и гаражи без договора.

Теперь вот пришло время нелегальных тружеников. Хотя, как пришло? Оно никуда и не уходило.  Просто раньше нелегальных тружеников разыскивали под другим именем — «тунеядцы». И со всеми вытекающими последствиями в виде налога. Но политика партии поменялась. Теперь, чтобы не искать «тунеядцам» официальную работу, власти стали кликать их самозанятыми. А дабы при этом не остаться в убытке, решили таковых срочно выявить и раскулачить. Чувствуете разницу?

Но только не там ищут налоговики тех, кто живет не по средствам. Им бы не на телефоне сидеть, ожидая звонка от бабы Зины, которая заметила, как ее сосед прикупил в магазине палку сырокопченой колбасы, хотя вот уже 5 лет как сокращен на обанкротившемся предприятии. И не ждать, когда дядя Петя заплатит штраф за то, что за 100 долларов починил в своем гараже другу автомобиль.

Есть куда более эффективный способ пополнить налоговую копилку. И мы с удовольствием подскажем, по каким адресам выезжать.

Найти этих людей не сложно. Достаточно посетить парочку элитных коттеджей в Дроздах, Веснинке и других районах, где обосновались наши чиновники. Поверьте, вас ждут удивительные открытия!

Да и нам было бы интересно узнать, где так сильно «подработала», например, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, что сумела построить себе коттедж, на который среднему белорусу без еды и воды придется откладывать 184 года? Не уж то накопила во время своей работы в одном из самых нищих министерств страны? Или что за вагоны по ночам разгружал обладатель коттеджа в Дроздах вице-премьер Василий Жарко, что смог построить себе огромный дом (к еще одному имеющемуся), на который все тот же белорус должен собирать полтора века?

И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

 
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