Глава государства пришел на помощь нерадивым предприятиям

Предприятиям, которые накопили долги за энергоресурсы, облегчат расчеты по просроченным платежам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом № 110 образовавшаяся до 1 января 2016 года и не погашенная по 31 декабря 2017 года задолженность предприятий за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Нацбанком на 1 января 2016 года. Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля производиться не будет.

Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 года зафиксированной на 1 января 2016 года задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Сообщается, что документ принят в целях поддержки реального сектора и стимулирования экономического роста.

Напомним, в конце прошлого года Александр Лукашенко пугал госпредприятия:

– Мы с ними («красными директорами») быстро разберемся, притом до конца года с некоторыми. А то они вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте $ 100 млн дадим, этому 50 млн в оборотку, этому – чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства. И пошло-поехало. Этого быть не должно.

Как «красные директора» сломали через колено Лукашенко и его правительство