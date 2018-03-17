Почему учителя боятся быть креативными и самостоятельными?

Общий уровень школьного образования в Беларуси неуклонно падает. Среди основных причин эксперты выделяют несоответствие учебных программ требованиям времени и низкое качество преподавания. Как учителям сделать работу над ошибками?

Инициативность наказуема

Педагоги часто сталкиваются с административными барьерами, пытаясь привнести в образовательный процесс что-то новое. Вот почему многие из них не решаются изменить программу или дополнить ее актуальной информацией, показало исследование «Учат в школе» Исследовательского центра ИПМ.

− Учителя боятся, что их лишат премии. А это, особенно на селе, большая часть их дохода, − отмечает автор исследования, социолог Дарья Урбан.

Она приводит в пример печальную историю одного учителя литературы, который работал в сельской школе. Он часто включал в программу необязательные произведения, стимулировал учеников глубоко разбираться в теме. Он приглашал в школу музыкантов, актеров. В итоге с инициативным учителем не продлили контракт, пояснив, что он дает детям «слишком большую надежду на будущее».

Лишь малая часть инициативных учителей готова преодолевать существующие барьеры.

Учительница математики Марина, которая участвовала в исследовании, подчеркивает: педагог может минимизировать недостатки школьного образования, улучшить его. Но только в том случае, если ему дают больше свободы и не ставят преград.

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