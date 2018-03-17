Дженни. Март. Playboy

«Девушкой марта» в американском Playboy стала Дженни Уотвуд, родившаяся в штате Аризона.

27-летняя красавица говорит:

«У меня есть небольшие морщинки, потому что я все время смеюсь. В этих морщинках хранится множество замечательных воспоминаний – я не собираюсь от них избавляться».

А еще Уотвуд утверждает, что у неё все натуральное: ресницы, волосы, губы, грудь… Поверим?

Телеведущая СТВ разрешила потрогать свою грудь во время эфира, чтобы доказать, что в ней нет силикона (фото)