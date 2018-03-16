Кому и какие сигналы посылал Лукашенко из части внутренних войск

Как и год назад, накануне Дня Воли глава государства навестил силовиков.

Посещение части внутренних войск а неделю до празднования столетия провозглашения Белорусской Народной Республики напомнило события прошлого года.

Безусловно, парад милиции с проездом спецтранспорта и марширующим ОМОНом с новенькими автоматами в руках выглядел куда более внушительно, чем делегация высокопоставленных руководителей в казарме и столовой части № 5448.

И все же не оставляет ощущение, что нам всем сегодняшним посещением силовиков был послан сигнал. Как и самим силовикам, которым в этом году придется свыкнуться с мыслью о том, что мероприятие, которое им не раз доводилось брутально разгонять, в этот раз придется банально охранять.

Не исключено, что жест с дегустацией рассольника прямо из половника должен успокоить силовиков: мол, мы с вами в одной лодке, ничего не меняется.

Тем, кто будет в этот день неожиданно для себя праздновать, напомнили о том, что на всякий непредвиденный случай у нас все готово (в кадре появляется все та де спецтехника). И тем, кто решил гнуть свою линию и пойти машем по центру столицы.

Словом, одним черпаком — трех зайцев.