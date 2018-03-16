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Скандалы
16.03.2018
Салiдарнасць
В Белоозерске нашли останки мужчины, пропавшего в 1999 году

Сведения о пропавшем следователям дал его знакомый.

Следователи Березовского РОСК обнаружили останки безвестно исчезнувшего в 1999 году жителя Белоозерска, 1967 года рождения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был допрошен житель Белоозерска, 1973 года рождения, который был знаком с попавшим мужчиной, сообщает сайт Следственного комитета.

В ходе допроса мужчина рассказал следователям, что в 1999 году после распития спиртного в его квартире знакомый упал и ударился головой о пол, в результате чего умер.

Мужчина испугался и не сообщал о случившемся в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

В целях установления точной причины смерти мужчины и наличия повреждений на костных останках назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы, которые проводятся сотрудниками УГКСЭ по Брестской области.

По е итогам будет дана правовая оценка действиям мужчины.

 
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