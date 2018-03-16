«Российские спецслужбы занимаются не разведкой, а крышеванием проституции и торговлей кокаином»

Экс-разведчик КГБ Юрий Швец о скандале в Солсбери.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Путина в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, распоряжение использовать химоружие в Британии отдал лично президент России.

При этом, как сообщает The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы, нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля, было ввезено в Великобританию в чемодане его дочери Юлии из России.

Разведка изучает разные версии: вещество могли поместить на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме экс-шпиона в Солсбери. Ранее Лондон потребовал от России предоставить полную информацию о веществе «Новичок», которым, по заключению британской полиции, был отравлен Скрипаль.

Бывший разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 20 лет назад эмигрировавший в США, рассказал The Insider, почему именно россияне отравили Скрипаля, что могло стать причиной покушения и каковы доказательства того, что приказ уничтожить экс-полковника ГРУ отдал лично Путин.

О российских спецсужбах

Чтобы понять, что произошло в Лондоне, нужно сначала понять, что происходит в России.

Путин держится у власти прежде всего при помощи своих спецслужб, а российские спецслужбы — особенные. Группировку, которая сейчас управляет Россией, называют «кагэбешники», но это не простые, а провинциальные кагэбешники, то есть те, кто работал в провинциальном управлении КГБ по Ленинграду, Ленинградской области.

Эти люди, по сути дела, не занимались ни контрразведкой, ни разведкой. Единственный опыт оперативной деятельности Путина и его товарищей пришелся на 90-е годы, на время бандитского Петербурга. Таким образом, в оперативном почерке Путина (в том, что на Западе называют modus operandi) криминального, бандитского опыта больше, чем кагэбешного.

Нужно понимать, что это накладывает огромный отпечаток на все российские спецслужбы, прежде всего я имею в виду ФСБ. Путин не любит СВР, его в свое время не взяли на работу в разведку, поэтому вся власть в спецслужбах фактически сейчас принадлежит ФСБ.

Это не классическая организация в разведке или контрразведке — это корпорация, которая делает деньги с помощью средств и методов российской организованной преступности, и это сращивание произошло примерно в 1997—1998 гг.

Это люди, которые занимаются рэкетом, агрессивным захватом чужой собственности. Через свою агентуру они нелегально торгуют оружием, занимаются организацией проституции. И последнее, о чем сейчас все узнали, — торговлей наркотиками.

Еще с начала 2000-х известна связь между компанией СПАГ и путинской группировкой. Когда Путин был заместителем Собчака, через эту организацию отмывались деньги колумбийского наркокартеля Кали.

С тех пор они продолжают это делать, о разведке и контрразведке эти люди имеют очень смутное представление. Это не случайно, потому что когда ты управляешь сотнями миллионов и миллиардов, на это уходит все рабочее время.

Я понял, что Советскому Союзу приходит конец, примерно в 1989 году, когда председатель КГБ поставил подчиненным задание организовывать бизнес. Нас, как разведку, обязали создавать совместные предприятия с другими странами.

Приходишь ты с утра, раздается звонок от начальника: зайдите, доложите, как у нас там продвигается совместное предприятие с корейцами? После обеда звонок: зайдите, а как там у нас совместное предприятие с американцами?

Про разведку и контрразведку мы забыли, да и про национальную безопасность тоже. Тогда шла речь просто о копейках, а сейчас — о миллиардах, эти люди не занимаются ни разведкой, ни контрразведкой.

Посмотрим на то, за что отчитывается сегодня ФСБ. На прошлой неделе Путин объявил, что за 2017 год доблестная ФСБ вскрыла в России 397 вражеских агентов. Я хочу, чтобы читатели поняли, что значит эта цифра. В середине 80-х годов внешняя разведка КГБ завербовала двух людей (один из ЦРУ — Олдрич Эймс, другой из ФБР — Боб Ханссен), они сдали всю американскую агентуру в Советском Союзе, завербованную с начала 70-х годов.

С начала 70-х и до конца 80-х, за 20 лет, было завербовано всего 15 человек.

Вообще в 70-е годы КГБ ежегодно отчитывался перед Политбюро о вербовке от одного до трех иностранных агентов в год. В 1977-м, кажется, агентом по ошибке признали одного индуса, ему «пришили» шпионаж, хотя на самом деле он записывал всякие негативные вещи, чтобы сдать эти данные радио «Свобода» или «Голосу Америки».

Его поймали в Шереметьево, приписали шпионаж, хотя он шпионом не был. Тем не менее в Политбюро отрапортовали: четыре агента вскрыли за прошедший год.

Было специальное заявление Политбюро, у людей встали волосы дыбом — «Как, нас атакуют, невиданный ужас, четыре человека!» И это была холодная война, когда ЦРУ реально было сильной организацией, в ней работали профессионалы, которые занимались Советским Союзом — все было брошено на победу.

Поэтому сейчас, когда нам говорят, что сотрудники вскрыли за год 397 агентов, это значит, что организация, вернее ее начальство, вообще не понимает, что такое агенты и чем они вообще занимаются.

То есть они куют «бабки», торгуют наркотиками, а в конце года говорят: «Наш главный в Кремле — все равно «чайник», дадим ему, сколько у нас было в прошлом году? 390? Ну давайте 397», — бац, все, отрапортовали. Вот такая ситуация в России со спецслужбами. Это определило то, что произошло в Лондоне.

Покушение на Скрипаля

Сергей Скрипаль с дочерью

Закон российских спецслужб: прежде чем устраивать рискованное мероприятие (а убийство на чужой территории с применением оружия массового поражения — это тот самый случай), надо прикрыть одно место. И сделать это можно только путем получения санкции от высшего руководства страны.

Что мы имеем? Так же, как и убийство Литвиненко, покушение на Скрипаля было сделано топорно. Первый — это вообще парадоксально страшный случай: загадили минимум три самолета, часть Лондона, Гамбург, это был просто кошмар. Сейчас пока еще не нашли, кто это вещество донес до Скрипаля, но, я думаю, англичане до этого дела докопаются. (По данным источников The Telegraph в британских спецслужбах, отравляющее вещество было передано через чемодан его дочери, о чем она не подозревала — The Insider).

Почему решили избавиться от Скрипаля? Тут может быть несколько версий. Здесь могут быть замешаны деньги, и в этой связи я бы обратил внимание на сообщение, которое промелькнуло в британской печати — о том, что Скрипаль был связан с Перепиличным.

Второе, тоже вероятное объяснение: Путин взял на вооружение северокорейский вариант — раскачать лодку, поднять напряжение на высший уровень для того, чтобы потом сесть и предложить Западу договариваться.

О чем договариваться с человеком, который в течение месяца четыре раза меняет свои объяснения по поводу того, как он провел аншлюс Крыма: то «Их там нет», то «Он лично дал указания, что, ребята, надо», то «Все это купили в военторге», то «Нет, это наши вооруженные силы».

Он же учился в разведке, в Институте Андропова, и должен знать, что ложь, то есть легенды, должны быть непроверяемы. Никто с ним ни о чем договариваться не будет, он будет изолирован, к сожалению, вместе со своей страной.

Системы России и Запада слишком разные, столь же разные их спецслужбы. ФБР занимается контрразведкой, ЦРУ — разведкой, но не, извините, несовершеннолетними проститутками, вывозом колумбийского кокаина через Уругвай и Аргентину.

Даже в деятельности спецслужб должно быть место прозрачности, иначе они превращаются в болото. Допустим, американцы, ФБР, ловят какого-то шпиона, тут же сотрудник пишет заявление — документ называется «аффидевит» — перед судом под присягой, в нем он детально описывает, что предприняло ФБР для того, чтобы разоблачить этого агента.

Последний раз это происходило, когда в США поймали 10 нелегалов. Вы мне можете назвать хоть один такой случай, когда ФСБ подробно описала бы детали хотя бы одного шпионского кейса или раскрытия террориста?

В Советском Союзе было «дело Пеньковского», оно подробнейше освещалось. А при Путине хоть один случай? Один шпионский из 397 кейсов?

Тереза Мэй выдвинула в своем ультиматуме два предположения. Первое — российское государство в лице спецслужб применило средство массового поражения, то есть фактически нанесло удар по Соединенному Королевству. Второе — вещество вышло из-под контроля спецслужб, какая-то часть яда попала в другие руки.

Я практически исключаю второй вариант, потому что российские руководители исторически параноидально боятся за свою собственную жизнь и безопасность, поэтому все вещества находятся под строжайшим контролем.

Когда я работал в разведке и участвовал в каких-то операциях, мне приходилось поддерживать контакты с организацией, которая занималась разработкой химических средств.

Это были не только яды, там были и наркотики, наше подразделение вело разработку одной американки, которая любила побаловаться наркотиками, когда приезжала в Советский Союз. Мы поставляли ей марихуану.

Там были и «пилюли правды», и яды. Вся переписка с этим ОТУ (оперативно-техническим управлением КГБ) велась под грифом особой важности, это был самый высокий гриф в стране, и дело было под строжайшим контролем, потому что фиг его знает, сейчас ты травишь кого-то в Лондоне, а завтра придут и отравят тебя. Поэтому версия, что кто-то сделал себе «заначку» этого яда, практически исключена.

Реакция Британии

Нужно затронуть и работу британских спецслужб, которые не предотвратили отравления. Превентивная работа в теории должна иметь место, но на практике ни в одной стране не ведется. Допустим, в той же Америке ФБР превентивно практически ничего не делает, но задним числом раскрутить уже совершенное преступление у них получается очень хорошо, то же самое у MI6.

Представьте себе, приезжает кто-то с порошком и хочет его подсыпать, MI6 не может сидеть за каждым деревом, в каждой квартире. Узнать об операции можно было бы при помощи агентуры в чужих спецслужбах, но это вариант очень непростой, потому что мало людей даже среди россиян знали о подготовке этой операции.

Но могу вам сказать, что англичане, конечно, раскрутят это дело, потому что после террористических актов у них CCTV-камеры кругом висят, они помогут раскрыть объективную сторону преступления.

Правительство Великобритании сейчас пожинает плоды грубейшей ошибки, которую оно в свое время сделало после убийства Литвиненко. Тогда у него был выбор — принципиально отреагировать на террористическую атаку в центре Лондона или же выбрать «бабки», я имею в виду российские деньги в Великобритании. Лондон выбрал «бабки».

Великий предшественник Терезы Мэй в свое время говорил: «Если между войной и бесчестием вы выберете бесчестие, вы получите и войну, и бесчестие». Вот так случилось и с британским правительством.

Я уверен, что Тереза Мэй осознала эту ошибку. Я юрист по образованию: с точки зрения уголовного права или криминалистики лучший способ предотвращения будущего преступления — это неотвратимость наказания.