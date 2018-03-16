Без лишней скромности. Как Лукашенко армейский рассольник пробовал

Дегустация дня.

16 марта глава госудаства проинспектировал минскую войсковую часть 5448. Ранее сообщалось, что во время визита Александр Лукашенко в столовой попробовал готовящийся обед — суп «Ленинградский рассольник»

Телеканал СТВ показал эти кадры (смотреть с 1.10).

На них видно, как главнокомандующий пробует суп из огромного черпака. На фото пресс-службы главы государства размешивает готовящийся обед половником.

Фото president.gov.by