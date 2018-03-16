Полиция Лондона заявила, что соратник Березовского Николай Глушков был убит

Следователи утверждают, что на данном этапе нет доказательств, связывающих смерть с инцидентами в Солсбери.

Николай Глушков (слева) и Борис Березовский (в центре)

Контртеррористическая полиция Великобритании, которая вела расследование с самого начала, теперь рассматривает смерть Николая Глушкова, как убийство, сообщает ВВС.

Глушков был найден мертвым со следами удушения в своем доме в Лондоне 13 марта.

В полиции утверждают, что на данном этапе нет доказательств, связывающих смерть с инцидентами в Солсбери.

Николай Глушков – бывший заместитель директора российской государственной авиакомпании «Аэрофлот». Соратник российского олигарха Бориса Березовского, найденного мертвым при аналогичных обстоятельствах в марте 2013-го.

Бывший топ-менеджер компаний Березовского в России был осужден за мошенничество, хищение и отмывание денег. Был осужден, после освобождения уехал в Великобританию. В 2017-м заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за хищение средств «Аэрофлота».

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