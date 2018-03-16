Фотожабы: «За прежнева!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
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«Твое лицо, когда получаешь по $ 500»
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