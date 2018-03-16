Фотожабы: «За прежнева!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Замминистра труда Андрей Румак про низкие пенсии: «Нет ничего зазорного в том, чтобы дети заботились о своих родителях»

Кирилл Рудый призвал правильно говорить и писать Беларусь по-китайски

Лявон Вольскі выступіць 25 сакавіка ля Опернага, але толькі ў рэжыме тэлемоста. Беластоцкія беларусы адмовіліся пераносіць канцэрт на карысць Мінска

Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?

Лондон высылает 23 российских дипломата

МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин

Навстречу выборам в России

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«Твое лицо, когда получаешь по $ 500»