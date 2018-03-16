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16.03.2018
Русская служба ВВС
МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британском в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон.

Глава британского МИД Борис Джонсон. Фото Getty Images

— Давайте скажем ясно: это нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое было разработано в России, которое все это время незаконно хранилось в России с тех пор, как оно было разработано, и теперь оно было использовано против бывшего российского агента, который был конкретно идентифицирован Кремлем как законный объект мести и возмездия. Не так давно Владимир Путин, выступая в Москве по телевидению, заявил, что такие люди должны быть отравлены, — заявил Борис Джонсон в Лондоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

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— Я рад потрясающему ответу наших друзей и партнеров по всему миру, Яцека и многих других, осудивших Россию за то, что она сделала. Совершенно ясно, что это направлялось Россией, и мы ждем серьезного ответа от русских на это глобальное осуждение, — добавил глава британского МИДа.

Путин в 2010 году, будучи премьер-министром, комментировал во время прямой линии шпионский скандал с разоблачением сети работавших в США российских разведчиков, закончившийся обменом Анны Чапман и еще 9 россиян на Сергея Скрипаля и еще троих осужденных в России за шпионаж. Он назвал перебежчиков «предателями и свиньями», сказав, что те «загнутся сами».

— Это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают, — говорил тогда Путин.

— Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии — к Путину и к Кремлю, а также к его решению — а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение — применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы, впервые со времен Второй мировой войны, — цитирует Джонсона агентство Рейтер.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт почти одновременно с Джонсоном заявил, что его страна «не видит правдоподобной альтернативы» британской версии о том, что за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Россия.

— То, что произошло — применение военного нервно-паралитического вещества разработанной в СССР группы — это чрезвычайно серьезное, отвратительное событие, — сказал Зайберт. — Для канцлера Ангелы Меркель и для правительства было очень важно ясно показать, что в этом вопросе мы на стороне Британии.

Британия не обращалась к Германии за помощью в расследовании, но, по словам Зайберта, Германия готова оказать помощь.

Ранее позицию Британии поддержали власти США, а также ее главные партнеры по Евросоюзу Франция и Германия. В совместном заявлении они осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.

Российские власти отвергают эти обвинения.

— Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) — ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Интерфаксу» в пятницу.

Дипломатическая конфронтация

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Этот инцидент привел к серьезному обострению отношений между Британией и Россией.

Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе «Новичок».

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Она объявила, что Британия вышлет 23 российских дипломата и подготовит еще ряд мер против России, часть из которых нельзя называть публично.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент в Солсбери, посоветовал России «убраться и заткнуться».

Глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу подтвердил, что Россия в ответ тоже намерена выслать британских дипломатов, однако сколько их будет и когда это произойдет, не сказал.

Лавров в ответ предположил, что Уильямсону «хочется войти в историю громкими заявлениями», однако «может, образования не хватает».

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу сообщил, что значительная часть российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, покинет страну на следующей неделе.

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