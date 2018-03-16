Венедиктов о действиях российского МИД: «Я балдею, дорогая редакция…»

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов коротко описал последние события вокруг скандала об отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Сергей Лавров, министр иностранных дел России: англичане не хотят сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: мы обратились в Организацию по запрету химического оружия. Передадим им образцы нервнопаралитического вещества.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России: но раз британцы не хотят обращаться в Организацию по запрету химического оружия, то поддержка Лондона другими странами – полная профанация.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России на вопрос, признает ли Россия результаты расследования Организацией по запрету химического оружия покушения в Лондоне, ответил: это вопрос к дипломатам.
Франция, Германия и США призвали Россию полностью раскрыть Организации по запрету химического оружия информацию по программе нервнопаралитического агента «Новичок».
ЕКЛМН…»
Создатель «Новичка»: «В Москве были уверены, что следы не обнаружат»