Дмитриев: «Сегодня нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси»

Лидеры «Говори правду» провели в Берлине более 15 встреч.

Как сообщает пресс-служба кампании, главной темой встреч Татьяны Короткевич и Андрея Дмитриева в МИДе, офисе Канцлера, международном комитете Бундестага и других ведомств и организаций, стало расширение взаимодействия Беларуси и Германии в различных сферах и важность продолжения диалога ФРГ с Беларусью.

Отмечается, что особенно была выделена тема развития белорусских регионов, прямое вовлечение их представителей в различные программы сотрудничества. Звучало, что «для полноценного и устойчивого развития Беларуси необходимо расширение внутриполитического диалога, а несогласные с проводимой политикой граждане имеют полное право, чтобы их голос был представлен как на местном, так и на национальном уровнях».

Поэтому, продолжают представители «Говори правду», «большое сожаление вызывает итог местной избирательной кампании, когда ни один кандидат от демократических сил не стал депутатом. Важно, чтобы на следующих парламентских выборах в Палату представителей голос альтернативы был пропорционально представлен тому количеству граждан, которые ее поддерживают. А это не менее 30-40%».

Лидеры «Говори правду» считают, что в сложившейся ситуации нужно более полноценно использовать общественные советы при министерствах и местных исполкомах, включая туда представителей демократических сил и гражданского общества.

– На одной из встреч нам сказали, что прошло 100 лет, а восточная политика очень похожа на ту, что была век назад. Беларусь и сегодня не до конца воспринимается как независимая страна: принимая важные решения на западе чаще всего думают не про интересы Минска, а про реакцию Москвы, – комментирует итоги видита Татьяна Короткевич. – Мы считаем, наступило время поменять такой подход. Забыть сомнения и смотреть в сторону укрепления нашей Независимости. Для этого обеим сторонам нужно формировать адекватные ожидания друг от друга, продолжать диалог и постоянно показывать взаимосвязь политики и экономики. Пришло время вернуть политику в повестку переговоров, но она должна быть не про Лукашенко, а про людей и их интересы.

– В Германии мы почувствовали, насколько медленно идут процессы. И то, что есть усталость от отсутствия видимых результатов. 20 лет политики изоляции не вычеркнуть за один год, – продолжает Андрей Дмитриев. – И пока многим политикам, чиновникам гораздо проще использовать привычную практику, чем брать на себя ответственность и прилагать усилия для построения новой. Мы сегодня говорим, что нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси. Требуется больше Европы для Беларуси. Но и наша страна должна менять свой имидж, демонстрировать политическую открытость и движение навстречу.

По мнению политиков, такими поступательными шагами могло бы стать возвращение в Беларусь офисов немецких фондов – Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и других. На повестке дня также регистрация гражданских и политических организаций, прогресс в вопросах отмены смертной казни и вступления в Болонскую систему, создание в регионах условий для развития экономики, уход от «ручного» управления.

– И, конечно, развитие внутриполитического диалога. Все это повысит взаимное доверие стран, позволит увеличить экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, – подытожил Дмитриев.