.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин
Погода на выходные: сильный снег на Брестчине, ночные морозы до -19°С
Венедиктов о действиях российского МИД: «Я балдею, дорогая редакция…»
Кобяков и коровы посмотрели друг на друга
Дмитриев: «Сегодня нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси»
Лукашенко рассказал молодым силовикам, в каких людей влюбился
Депрессия распространяется по регионам как вирус
Юрист: «День Конституции Беларуси праздником назвать я не могу»
Беларусь оказалась в аутсайдерах рейтинга автомобилизации
Как минский участковый помог гражданину бросить пить
Обложка дня. Зачем женщине ум?
Первый замглавы Администрации президента заявил о «бардаке» за МКАДом
Политический анекдот дня: «Если проснется, скажите, что это Владимир»
Белорусский тренер сделал то, что до него в России не удавалось никому
«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт
Борис Акунин: «Я бы на месте нормальных людей сильно не печалился»
Чаму гомельскія ўлады ідуць у разрэз з афіцыйнай пазіцыяй дзяржавы?
Малыш в сумке во время массового исхода из сирийской Восточной Гуты. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макаревич — знакомому журналисту: «Почему ты все время врешь?»
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть
Семен Шарецкий: «А ведь все могло быть иначе!»
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
16.03.2018
Дмитриев: «Сегодня нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси»

Лидеры «Говори правду» провели в Берлине более 15 встреч.

Как сообщает пресс-служба кампании, главной темой встреч Татьяны Короткевич и Андрея Дмитриева в МИДе, офисе Канцлера, международном комитете Бундестага и других ведомств и организаций, стало расширение взаимодействия Беларуси и Германии в различных сферах и важность продолжения диалога ФРГ с Беларусью.

Отмечается, что особенно была выделена тема развития белорусских регионов, прямое вовлечение их представителей в различные программы сотрудничества. Звучало, что «для полноценного и устойчивого развития Беларуси необходимо расширение внутриполитического диалога, а несогласные с проводимой политикой граждане имеют полное право, чтобы их голос был представлен как на местном, так и на национальном уровнях».

Поэтому, продолжают представители «Говори правду», «большое сожаление вызывает итог местной избирательной кампании, когда ни один кандидат от демократических сил не стал депутатом. Важно, чтобы на следующих парламентских выборах в Палату представителей голос альтернативы был пропорционально представлен тому количеству граждан, которые ее поддерживают. А это не менее 30-40%».

Лидеры «Говори правду» считают, что в сложившейся ситуации нужно более полноценно использовать общественные советы при министерствах и местных исполкомах, включая туда представителей демократических сил и гражданского общества.

– На одной из встреч нам сказали, что прошло 100 лет, а восточная политика очень похожа на ту, что была век назад. Беларусь и сегодня не до конца воспринимается как независимая страна: принимая важные решения на западе чаще всего думают не про интересы Минска, а про реакцию Москвы, – комментирует итоги видита Татьяна Короткевич. – Мы считаем, наступило время поменять такой подход. Забыть сомнения и смотреть в сторону укрепления нашей Независимости. Для этого обеим сторонам нужно формировать адекватные ожидания друг от друга, продолжать диалог и постоянно показывать взаимосвязь политики и экономики. Пришло время вернуть политику в повестку переговоров, но она должна быть не про Лукашенко, а про людей и их интересы.

– В Германии мы почувствовали, насколько медленно идут процессы. И то, что есть усталость от отсутствия видимых результатов. 20 лет политики изоляции не вычеркнуть за один год, – продолжает Андрей Дмитриев. – И пока многим политикам, чиновникам гораздо проще использовать привычную практику, чем брать на себя ответственность и прилагать усилия для построения новой. Мы сегодня говорим, что нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси. Требуется больше Европы для Беларуси. Но и наша страна должна менять свой имидж, демонстрировать политическую открытость и движение навстречу.

По мнению политиков, такими поступательными шагами могло бы стать возвращение в Беларусь офисов немецких фондов – Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и других. На повестке дня также регистрация гражданских и политических организаций, прогресс в вопросах отмены смертной казни и вступления в Болонскую систему, создание в регионах условий для развития экономики, уход от «ручного» управления.

– И, конечно, развитие внутриполитического диалога. Все это повысит взаимное доверие стран, позволит увеличить экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, – подытожил Дмитриев.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:6)
Главное
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Пять кандидатов на вылет из топ-власти
Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт
Цифра дня. Как выросли личные переводы белорусам из-за рубежа
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Заслужаны выкладчык БДУ: «Без БНР не было б сучаснай Рэспублікі Беларусь»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY