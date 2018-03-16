Пятничное меню силовиков из внутренних войск

Лукашенко попробовал на обед «Ленинградский рассольник» и не только.

Во время визита в минскую войсковую часть 5448 глава государства зашел в столовую, где ему рассказали, чем кормят военнослужащих и что входит в состав сухих пайков: печенье, сок, тушенка, каши, рыбные консервы, гороховый суп, шоколад, конфеты, паштет, сгущенка и кофе.

Лукашенко также пообщался с поварами, сообщает БЕЛТА. Для последних дегустация блюд главой государства «стала сюрпризом». Как выяснилось, в пятницу военнослужащим части на обед подавали «Ленинградский рассольник», говядину в кисло-сладком соусе, гречневая кашу и компот.