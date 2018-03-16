.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дмитриев: «Сегодня нужна не солидарность на расстоянии, а диалог внутри Беларуси»
Лукашенко рассказал молодым силовикам, в каких людей влюбился
Депрессия распространяется по регионам как вирус
Юрист: «День Конституции Беларуси праздником назвать я не могу»
Беларусь оказалась в аутсайдерах рейтинга автомобилизации
Как минский участковый помог гражданину бросить пить
Обложка дня. Зачем женщине ум?
Первый замглавы Администрации президента заявил о «бардаке» за МКАДом
Политический анекдот дня: «Если проснется, скажите, что это Владимир»
Белорусский тренер сделал то, что до него в России не удавалось никому
«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт
Борис Акунин: «Я бы на месте нормальных людей сильно не печалился»
Чаму гомельскія ўлады ідуць у разрэз з афіцыйнай пазіцыяй дзяржавы?
Малыш в сумке во время массового исхода из сирийской Восточной Гуты. Фотофакт
Историк о 100-летии БНР: Этот праздник станет окончательным прощанием с СССР
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть
Семен Шарецкий: «А ведь все могло быть иначе!»
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
16.03.2018
Салiдарнасць
Лукашенко рассказал молодым силовикам, в каких людей влюбился

Лукашенко в преддверии 100-летия внутренних войск МВД посетил в столице войсковую часть 5448, где обратился к служащим, параолимпийцам и селянам. 

Как отмечает правительственное агентство БЕЛТА, чтобы увидеть объективную картину, кортеж президента прибыл не к парадному входу, а заехал во двор парково-хозяйственного комплекса.

– Это войска, которые в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в нашей стране. Это войска практически постоянной боевой готовности, как пограничные и другие. Это очень почетная служба. Ребята и родители хотят, чтобы сыновья здесь служили (уже и девчонки служат). Они сегодня вместе с милицией обеспечивают внутреннюю безопасность нашего государства. Это они наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников, – сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

И прокомментировал выступление белорусских паралимпийцев в Пхенчхане:

– Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги.

Лукашенко признался, что, будучи президентом Национального олимпийского комитета, до нынешней Паралимпиады в Пхенчхане с некоторым сожалением воспринимал соревнования, думая, что не стоит этим людям, учитывая их физическое состояние, идти на такие подвиги:

– Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет – в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30-40 медалей было.

Скажешь им спасибо – они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои – десять медалей! Это потрясающие люди.

Лукашенко считает, что такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам:

– Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает.

Глава государства также поделился с журналистами мнением о предстоящей посевной кампании. По его словам, залогом хорошей посевной будет только одно – организованность и дисциплина:

– Все остальные вопросы решены. Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать… Опоздаем, не сделаем вовремя – не будет хлеба и других продуктов. Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем.

Во время визита Лукашенко сопровождал старший сын Виктор, а также руководство Администрации президента. Всем визитерам показали образцы военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск.

Пятничное меню силовиков из внутренних войск

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.2 (оценок:6)
Главное
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Пять кандидатов на вылет из топ-власти
Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт
Цифра дня. Как выросли личные переводы белорусам из-за рубежа
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Заслужаны выкладчык БДУ: «Без БНР не было б сучаснай Рэспублікі Беларусь»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY