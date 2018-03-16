Лукашенко рассказал молодым силовикам, в каких людей влюбился

Лукашенко в преддверии 100-летия внутренних войск МВД посетил в столице войсковую часть 5448, где обратился к служащим, параолимпийцам и селянам.

Как отмечает правительственное агентство БЕЛТА, чтобы увидеть объективную картину, кортеж президента прибыл не к парадному входу, а заехал во двор парково-хозяйственного комплекса.

– Это войска, которые в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в нашей стране. Это войска практически постоянной боевой готовности, как пограничные и другие. Это очень почетная служба. Ребята и родители хотят, чтобы сыновья здесь служили (уже и девчонки служат). Они сегодня вместе с милицией обеспечивают внутреннюю безопасность нашего государства. Это они наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников, – сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

И прокомментировал выступление белорусских паралимпийцев в Пхенчхане:

– Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса. Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги.

Лукашенко признался, что, будучи президентом Национального олимпийского комитета, до нынешней Паралимпиады в Пхенчхане с некоторым сожалением воспринимал соревнования, думая, что не стоит этим людям, учитывая их физическое состояние, идти на такие подвиги:

– Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет – в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30-40 медалей было.

Скажешь им спасибо – они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои – десять медалей! Это потрясающие люди.

Лукашенко считает, что такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам:

– Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает.

Глава государства также поделился с журналистами мнением о предстоящей посевной кампании. По его словам, залогом хорошей посевной будет только одно – организованность и дисциплина:

– Все остальные вопросы решены. Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать… Опоздаем, не сделаем вовремя – не будет хлеба и других продуктов. Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем.

Во время визита Лукашенко сопровождал старший сын Виктор, а также руководство Администрации президента. Всем визитерам показали образцы военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск.

Пятничное меню силовиков из внутренних войск