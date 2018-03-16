Порнозвезды посоветовали, что есть перед сексом

Как получить не только обычный оргазм, но и гастрономический – советуют наиболее осведомленные в этом вопросе люди.

Джеймс Дин

К романтическому (ну, назовем это так) ужину (или завтраку) Дин подходит максимально по-гурмански и считает, что нет ничего лучше французской кухни: «Я обожаю начинать день по-французски: 25 видов колбасы, 25 видов сыра, багет и куча вкусных йогуртов».

Всем напиткам Джеймс предпочитает вино и хвалится своей коллекцией бутылок, а вот пиво отрицает категорически.

Cет Гэмбл

Актер считает, что сексом надо начинать заниматься прямо с утра, а перед этим – как следует подкрепиться. Четыре яйца, четыре куска бекона, тост и большая тарелка овсянки с кленовым сиропом и тростниковым сахаром – так выглядит фирменный завтрак Сета.

Непосредственно перед работой Гэмбл подкрепляется еще раз – четырьмя столовыми ложками орехового масла, лучше всего миндального.

Райан Дриллер

Секс, особенно профессиональный, – полноценная физическая нагрузка, говорит Дриллер. Поэтому он рекомендует закусывать как перед фитнесом: полезной, с полным набором белков, жиров и углеводов, заряжающей энергией едой.

«Я стараюсь есть не позже чем за 25 минут до начала съемок. Идеально – какой-нибудь сэндвич. Мой любимый – с яйцом, салатом, помидором на гриле и козьим сыром. Ни в коем случае нельзя есть никакой тяжелой еды, а то кровь прильет к желудку и отольет от члена – и зачем я такой в кадре нужен?» – сокрушается Райан.

Деррик Пирс

Еда должна быть не «до», а «во время» – считает актер.

«На ужин я всегда беру пасту или стейк с большим количеством соуса – чтобы моя дама могла слизывать соус с пальцев, это так возбуждает. Салат – обязательно с оливковым или кокосовым маслом, его можно использовать как лубрикант. Потом – бананы и клубника, взбитые сливки можно, но не обязательно. Сироп и мед я не люблю, они так противно липнут к телу, не отмоешься потом», – советует Пирс.

Эрик Эверхард

Нет ничего лучше для поддержания сил во время секса, чем ванильные молочные коктейли, уверяет этот актер.

Шигео Токуда

В свои 83 он – самый старый действующий порноактер в мире. Вот десять продуктов, которые Токуда регулярно ест, чтобы его не отправили на заслуженную пенсию: спаржа, бананы, шоколад, инжир, перец чили, устрицы, чеснок, мед, базилик и авокадо.