Депрессия распространяется по регионам как вирус

Без каких мер реанимации уже не обойтись?

Каждый год из районных центров уезжает 3% трудоспособного населения. За последние три года количество микропредприятий сократилось на 2-2,5%.

− Это формирует угрозу создания кластера депрессивных регионов. Например, в Витебской и Гомельской областях, − констатировал научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль во время дискуссии Либерального клуба «Как оживить белорусские регионы».

Зарплаты в райцентрах на 20% ниже, чем «средние» по стране. Жительница района получает на 20% меньше, чем ее коллега в Минске, и на 40% — чем мужчина, который трудится на аналогичной должности в столице.

Большинство рецептов по спасению регионов сводятся к реформам и изменению системы управления ресурсами и принятия решений. Пока такие перемены не стоят на повестке дня, местным властям и сообществам приходится рассчитывать только на себя. По словам экспертов, часть проблем действительно можно решить на местах, была бы политическая воля районных и управленцев.

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