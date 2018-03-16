Историк Солонин пояснил, почему «не жрет дерьмо»

Даже когда просят сделать это всего один раз.

Накануне выборов президента России, которые состоятся 18 марта, Марк Солонин написал метафорический пост у себя в блоге:

— А почему?

— Не знаю. Как-то даже не задумывался. Противно, мерзко, гадко… Здоровое чувство брезгливости

— Нет, ну это не разговор. «Не задумывался… чувство…» А ты подумай! Не можешь сам — почитай, что умные люди пишут. Оказывается, если 34,958% населения сожрут 65,278% собачьего дерьма, а другие 48,651% сожрут 23,765% коровьих лепешек, то логарифм соотношения пептидов и липидов в оставшемся овечьем дерьме…

— Останови фонтан, приятель. И не трать своё красноречие зря. Я Не Жру Дерьмо. Точка.

— Вот же заладил: «я...я...я…» Кроме личного комфорта у тебя другие мотивы поведения бывают? Тебя просят уважаемые, заслуженные люди. Просят всего лишь один раз! Маленький кусочек! Ап, за маму, за папу — и всё! И ты не можешь оказать им такую мизерную услугу?

— Ну, во-первых, не уважаемые людИ (мн.ч.), а всего лишь один людь. Да, когда-то я его уважал и поддерживал. Было дело. Но сейчас, приняв участие в кампании скармливания дерьма населению, он перестал быть уважаемым для меня. Так что всё очень просто: я не жру дерьмо.

Солонин: «Грозить Америке – дело милое, духоподъемное и совершенно безопасное»