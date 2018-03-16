Историк Солонин пояснил, почему «не жрет дерьмо»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Депрессия распространяется по регионам как вирус
Юрист: «День Конституции Беларуси праздником назвать я не могу»
Беларусь оказалась в аутсайдерах рейтинга автомобилизации
Как минский участковый помог гражданину бросить пить
Обложка дня. Зачем женщине ум?
Первый замглавы Администрации президента заявил о «бардаке» за МКАДом
Политический анекдот дня: «Если проснется, скажите, что это Владимир»
Белорусский тренер сделал то, что до него в России не удавалось никому
«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт
Борис Акунин: «Я бы на месте нормальных людей сильно не печалился»
Чаму гомельскія ўлады ідуць у разрэз з афіцыйнай пазіцыяй дзяржавы?
Малыш в сумке во время массового исхода из сирийской Восточной Гуты. Фотофакт
Историк о 100-летии БНР: Этот праздник станет окончательным прощанием с СССР
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Названа «главная проблема» белорусской экономики. В чем угроза?
Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть
Семен Шарецкий: «А ведь все могло быть иначе!»
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.03.2018
Историк Солонин пояснил, почему «не жрет дерьмо»

Даже когда просят сделать это всего один раз.

Накануне выборов президента России, которые состоятся 18 марта, Марк Солонин написал метафорический пост у себя в блоге:

— А почему?

— Не знаю. Как-то даже не задумывался. Противно, мерзко, гадко… Здоровое чувство брезгливости

— Нет, ну это не разговор. «Не задумывался… чувство…» А ты подумай! Не можешь сам — почитай, что умные люди пишут. Оказывается, если 34,958% населения сожрут 65,278% собачьего дерьма, а другие 48,651% сожрут 23,765% коровьих лепешек, то логарифм соотношения пептидов и липидов в оставшемся овечьем дерьме…

— Останови фонтан, приятель. И не трать своё красноречие зря. Я Не Жру Дерьмо. Точка.

— Вот же заладил: «я...я...я…» Кроме личного комфорта у тебя другие мотивы поведения бывают? Тебя просят уважаемые, заслуженные люди. Просят всего лишь один раз! Маленький кусочек! Ап, за маму, за папу — и всё! И ты не можешь оказать им такую мизерную услугу?

— Ну, во-первых, не уважаемые людИ (мн.ч.), а всего лишь один людь. Да, когда-то я его уважал и поддерживал. Было дело. Но сейчас, приняв участие в кампании скармливания дерьма населению, он перестал быть уважаемым для меня. Так что всё очень просто: я не жру дерьмо.

Солонин: «Грозить Америке – дело милое, духоподъемное и совершенно безопасное»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:5)
Главное
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Пять кандидатов на вылет из топ-власти
Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт
Цифра дня. Как выросли личные переводы белорусам из-за рубежа
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Заслужаны выкладчык БДУ: «Без БНР не было б сучаснай Рэспублікі Беларусь»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY