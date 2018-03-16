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Общество
16.03.2018
Петр Гайдук
Юрист: «День Конституции Беларуси праздником назвать я не могу»

Правозащитница Тамара Сергей прокомментировала поздравление Александра Лукашенко с Днем Конституции.

– В поздравлении соотечественникам с Днем Конституции глава государства отметил, что с основным законом связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие. Они прописаны в нашей Конституции. В связи с этим возникает естественный вопрос, почему же на деле добиться законности и справедливости в нашей стране почти невозможно.

От имени гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» могу сказать, что на практике эти слова ни к чему не приводят.

Гарант конституционных прав ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, которые он в добровольном порядке возложил на себя, став главой государства. Мы не можем реализовать свои конституционные права, получить ответ по существу из государственных органов. Не можем свободно без страха и боязни выйти на мирную акцию, которая также является нашим конституционным правом. Не можем без боязни публично высказать свое мнение о том, что происходит с нашими правами, семьями, проблемами. На практике все это не реализуется

В Конституции права прописаны, но воспользоваться ими мы не можем. Говорю это из собственного опыта и опыта сотен граждан Беларуси.

Поэтому День Конституции Республики Беларусь праздником назвать я не могу. Праздником этот день станет, когда дела не будут расходиться со словами. А у главы государства – как гаранта конституционных прав – пока слова и дела расходятся.

Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?

«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»

 
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