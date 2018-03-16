Как минский участковый помог гражданину бросить пить

По просьбе матери «тихого алкоголика».

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома поделилась трогательной историей про участкового инспектора милиции Фрунзенского РУВД Антона Бабошина и его «подопечного».

Однажды вечером в опорный пункт пришла женщина, которая решила поделиться своим горем. Она сообщила инспектору, что ее 40-летний сын стал злоупотреблять спиртными напитками. Это произошло после развода с женой (дети остались с невесткой, а сын пришел жить в квартиру к матери).

Стресс от произошедшего мужчина, который работает инженером в компании и имеет неплохой заработок, стал снимать с помощью алкоголя, зачастую тратя всю зарплату. По словам матери, выпивал дома сам, не шумел, не скандалил, а просто мирно шел спать. И так ежедневно.

После этого разговора Антон Бабошин решительно настроился помочь. Сообщается, что первым делом он отправился в квартиру к сыну гражданки, чтобы побеседовать лично и убедиться, что именно тревожит мужчину и каким образом алкоголь влияет на его жизнь.

– В данной ситуации было сложно начать бороться с алкогольной зависимостью. Ведь человек «заливал» проблемы на протяжении трех месяцев практически каждый день, – делится участковый. – Поначалу, кроме бесед по душам, я пошел на маленькую хитрость – якобы случайно встречал мужчину после работы. Делал это, чтобы у мужчины не возникало соблазна заглянуть в магазин по дороге домой и купить спиртного. На радость мне и его маме уловка действовала.

После месяца профилактической работы ко мне пришла мать гражданина уже счастливая. Она сообщила, что жизнь, наконец, наладилась: алкоголю в их доме места нет, у сына появились новые цели, стресс теперь снимает в спортзале.