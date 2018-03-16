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Общество
16.03.2018
Илья Горин
«А с «жирными котами» в администрациях и министерствах когда будут разбираться?»

В Байнете назвали «цирком» рекомендации банкирам частных банков по выплатам бонусов.

Национальный банк разъяснил коммерческим банкам, каких подходов они должны придерживаться при разработке локальных документов, касающихся системы вознаграждений.

«Выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3−5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера», говорится в письме Нацбанка, отмечает TUT.BY.

В случае, если размер годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы в финансовой сфере, то указанная выплата может быть произведена полностью. По данным за январь, средняя зарплата в банках составляла чуть более 1800 рублей.

Главный банк страны советует при планировании на год показателей по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

Байнет: «Для кого этот цирк?»

Форумчане обсуждают ценные указания Нацбанка в адрес банкиров, которых ранее Александр Лукашенко назвал «жирными котами». Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Смешно! Людям, которые прекрасно разбираются во всех юридических аспектах и могут вертеть цифрами в любую удобную сторону (а тем более в своем банке), рекомендовать, как распоряжаться своими же назначенными бонусами. Цирк! Для кого он?»

«Во-первых, коммерческой организации диктуют, в каком размере платить зарплату сотрудникам. Во-вторых, как вы правильно заметили, все равно не сработает – найдут кучу способов, как обойти эти условия. Спектакль для народца под названием «Борьба с жирными котами».

«Банк это самостоятельная коммерческая организация. И если он прибыльный, то сам должен решать: когда, кому и сколько!»

«А с «жирными котами» в исполкомах, администрациях и министерствах когда будут разбираться?»

 
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