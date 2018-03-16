Первый замглавы Администрации президента заявил о «бардаке» за МКАДом

Интересная ситуация произошла во время приема первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова в Новогрудке.

На встречу с высокопоставленным чиновником записались жители не только Новогрудского района, но и других районов Гродненской, Брестской и Минской областей.

– Тот факт, что за решением своих проблем в Новогрудок приехали люди из-под Минска, Барановичей, Слонима, говорит о недоработке органов власти на местах, – отметил Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.

Жители деревень Климовичи и Пашковичи в Минском районе обратились по нескольким вопросам. Населенные пункты фактически граничат со столицей, однако нет нормальных дорог, освещения, не заходит в деревни общественный транспорт, нет остановок.

Немало там и молодых семей с детьми, которые вынуждены по бездорожью добираться до школ и детских садов. Есть проблемы с мостами в населенных пунктах: по словам людей, они находятся в неудовлетворительном состоянии, однако балансодержатель не установлен.

Жители деревень Минского района с вопросом о состоянии дорог в деревнях Пашковичи и Климовичи

– Такой бардак в паре километров от кольцевой недопустим. Странно, что на местах не видят этой проблемы, – отметил Рыженков.

Он заявил, что лично рассмотрит вопрос с выездом на место с представителями соответствующих служб и организаций.

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