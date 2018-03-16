Мнение: «Больной. Больной маньяк»

Журналист Евгений Левкович – о том, кто и почему травил Скрипаля.

– Смотрю, вся прокремлёвская рать, прям по методичке, призывает «думающих» людей, простите за тавтологию, задуматься: ну зачем Путину было травить этого несчастного Скрипаля, которого мы же сами и обменяли? – пишет лидер мнений у себя в Facebook. – Вот сидит у себя в кабинете Путин, и без того весь под санкциями, впереди – чемпионат мира по футболу, иностранные гости, и тут он такой: дай-ка я долбану химической бомбой по Британии! А просто делать нечего, заскучал.

Да ещё так долбану, чтобы уши отовсюду торчали. Он что, на всю голову больной? Вы же так не думаете. Он, может, и плохой, но умён, хитёр, и вот это всё. Захотел бы – убрал давно по-тихому. Ясное дело – провокация Америки...

Я, конечно, не знаю, кто травил Скрипаля и чья провокация, врать не буду. Но точно знаю, кто и как травил Литвиненко.

Кому он был нужен?

А зачем было на глазах у всего мира награждать убийцу государственной наградой и сажать его в Госдуму?

Зачем было убивать Немцова возле Кремля? Он ведь мог поехать в Таиланд на серфе своём кататься – да и утонуть там нечаянно.

Зачем?

Кто отравил Скрипаля, рано или поздно, станет известно.

Но ответа на вопрос «он что, больной?» это не меняет.

Больной.

Больной маньяк.