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Кино
16.03.2018
Евгений Балашов, GQ
«Tomb Raider: Лара Крофт»

Первый нестыдный фильм по компьютерной игре за много лет.

В прокат вышел фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» – долгожданный перезапуск франшизы о расхитительнице гробниц и самой популярной героине компьютерных игр в мире.

В 2001-м киновоплощением Лары стала Анжелина Джоли – тогда этот выбор полностью отвечал ожиданиям миллионов влюбленных в Лару подростков, нещадно терзавших свои джойстики. Но после провала сиквела Джоли заявила, что больше не желает надевать шорты и заплетать волосы в тугую косу. Поэтому создатели нового фильма полностью обнулили историю Лары: теперь мы видим ее в самом начале пути – она еще не вдохнула манящую пыль гробниц, но живет юношескими максимами и прилежно изматывает себя в спортзале.

Внезапно появившиеся подсказки и хитроумные головоломки приводят Лару на полный опасностей остров, чтобы обычная девушка на велосипеде путем все новых и новых вызовов превратилась в настоящую расхитительницу гробниц. Эта трансформация срабатывает во многом из-за игры Алисии Викандер – теперь Лара уже не утрированный секс-символ из нулевых, а человек, который совершает ошибки, сомневается, да и просто испытывает страх перед неизведанным.

Новой Ларе сопереживаешь и видишь не статичный набор пикселей и кодов из игры, а скорее самоиронию и харизму Индианы Джонса. Именно из-за этой эволюции персонажа фильм выглядит гораздо реалистичнее предыдущих – возможно, именно в нехватке человечности и правдоподобности заключалось то самое «проклятие экранизаций компьютерных игр».

После череды успешных исторических картин Викандер в первый раз примеряет на себя образ супергероини высокобюджетных блокбастеров. Подготовка к роли была усердной – ее стальной пресс и мускулистые загорелые ноги по степени зрелищности не уступают многочисленным дорогущим спецэффектам фильма.

Создатели попытались максимально бережно отнестись к первоисточнику (зрелищные сцены с кораблекрушением, самолетом на обрыве водопада и штырем в боку Лары тому подтверждение), сделав реверанс в сторону огромной армии поклонников виртуальных похождений мисс Крофт.

Не забыли создатели добавить отсылки и к уже упомянутому Индиане, и даже к «Прометею» Ридли Скотта. Единственное, чего поистине катастрофически не хватает фильму, – это хотя бы один интересный мужской персонаж (у Джоли были Дэниэл Крэйг и Джерард Батлер). Эксцентричный богач отец с туманными мотивами (Уэст) и абсолютно карикатурный главный злодей (Гоггинс) заставляют испытывать неловкость и, к сожалению, ничего более. Возможно, хотя бы в продолжениях Ларе будет с кем хотя бы пофлиртовать.

Не обошлось и без доли ожидаемого для жанра идиотизма: названия в духе «Море дьявола», зловещее тайное общество, усердно планирующее мировое господство, и реактивные взлеты на спасательном тросе – все это на месте. С другой стороны, куда без них – фильм все же снят по компьютерной игре. Но вообще это первый фильм по компьютерной стрелялке за очень долгое время, который не стыдно смотреть. Если вспомнить предыдущие попытки, это действительно большая заслуга.

 
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