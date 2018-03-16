Белорусский тренер сделал то, что до него в России не удавалось никому

15 марта московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко провел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Положение армейцев перед этой игрой выглядело практически безнадежным. В первом раунде двухматчевого противостояния ЦСКА на своём поле проиграл «Лиону» – 0:1. А российские клубы в еврокубках еще никогда после домашних поражений не отыгрывались на выезде.

Но Гончаренко сделал это! Даже несмотря на отсутствие из-за травм двух ключевых игроков Марио Фернандеса и Виктора Васина ЦСКА нанёс поражение французскому клубу на его арене – 3:2. За счет большего количества мячей забитых на выезде армейцы вышли в ¼ финала. Жеребьевка этой стадии Лиги Европы состоится 16 марта.