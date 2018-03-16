Пять кандидатов на вылет из топ-власти

Свою версию Ярослав Романчук привел в «БелГазете».

Первая группа ближнего круга президента - неприкасаемые. Это не значит, что их не ругают, не увольняют, не перемещают по горизонтали вертикали или временно не отстраняют от процесса принятия решений. Все это периодически делается для проверки лояльности. Однако почти за четверть века эти VIP-чиновники никогда не выпадали из личной обоймы президента. Даже если их нынешняя должность звучит неказисто, эти люди все равно обладают могучим ресурсом особых личных отношений с Лукашенко, его кредитом доверия. Михаил Мясникович, Виктор Шейман, Андрей Кобяков, Петр Прокопович, Михаил Русый или Владимир Андрейченко - это белорусский номенклатурный creme de la creme.

Отчет правительства президенту 2 марта убедил, что Лукашенко не готов расставаться ни с кем из этой группы неприкосновенных. Были случаи, когда Лукашенко ругал Совмин, давал квартал, полгода или до конца года исправиться. Никто ничего не исправлял, но хотя бы угроза звучала. На этот раз даже этого не было. Поэтому с высокой степенью вероятности нынешний премьер-министр, главы обеих палат Нацсобрания останутся на своих должностях до окончания политического цикла «президентские/парламентские выборы 2019/2020».

Скорее всего, самые значимые кадровые изменения затронут вторую группу - так называемых лоялистов. Понятное дело, что будут затронуты представители третьей (технократы) и четвертой («свои люди на испытательном сроке») группы, но они не будут иметь такое значение, как перестановки среди VIP-номенклатурных лоялистов.

Исходя из необходимости реализации новой страновой стратегии, достижения амбициозных целей в экономике и решения обостряющихся проблем в структуре производства пять вероятных кандидатов на вылет из топ-власти - по версии «БелГазеты» - выглядят следующим образом:

Вице-премьер Анатолий Калинин

Игра в хоккей, опыт Барановичского водоканала, а также кураторство строительства, ЖКХ даже при особом покровительстве Мясниковича не поможет сохранить свою должность. 58-летний Калинин работает вице-премьером более 7 лет (с декабря 2010г.). Ни одна структурная реформа в курируемых секторах не была произведена. ЖКХ было и остается большой головной болью для президента. Каждая вторая стройорганизация - в убытках.

Калинин пытается курировать ПВТ и реализацию декрета N8, но ведет себя в этой сфере, как слон в посудной лавке. Он соотносится с лидерами ПВТ, как печатная машинка с квантовым компьютером. Оставлять его на этой позиции - это усугублять конфликт не только с главой ПВТ Всеволодом Янчевским, но также и с Виктором Лукашенко, который тоже вошел в состав Совета по развитию цифровой экономики. Практика подготовки законодательной базы для реализации декрета уже показала, что Калинин грозит стать терминатором многих позитивных идей и решений.

На фоне повышения тарифов на ЖКУ, роста жалоб населения на дороговизну этих услуг, а также стагнации строительного сектора Калинин рискует паковать чемоданы из кабинета вице-премьера уже в этом году. На пенсию еще рано, а вот занять место в Совете Республики или в одном из многочисленных интеграционных структур ему могут предложить. Все-таки из лоялистов.

Вице-премьер Василий Жарко

Работает на данной должности с декабря 2016г., до этого с мая 2006г. по декабрь 2016г. - министр здравоохранения. При назначении на должность глава страны ставил задачу обеспечить выход на 500-долларовую зарплату. Здесь случилось массовое очковтирательство, что публично признал сам президент. Василию Жарко была поставлена задача навести порядок в школах и вузах.

В 2017-18гг. систему образования трясло, но не от внедрения нового, а от навязывания тем и задач, которые еще больше обозлили преподавателей, студентов и родителей. Наконец, Лукашенко призвал Жарко «и по спорту очень серьезно поработать». Буквально на днях глава страны сказал готовиться к очень серьезным разборкам. Наконец, провал вышел с выполнением задания по обеспечению полной занятости. Это тоже сфера кураторства вице-премьера Жарко.

Он же курирует и госСМИ, которые - и это очередной провал - не только проигрывают информационную борьбу российским, но и Интернет-поле и соцсети - белорусским независимым СМИ. Явно человек не на своем месте, без видения, без стратегии и вне контекста современных тенденций в экономике, социальной сфере и в информационном поле. Для Лукашенко на данной позиции нужен гораздо более подготовленный, зубастый и технократический специалист. В 62 года идти на пенсию еще рано, а вот послом уехать лоялисту Жарко будет в самый раз.

Министр образования Игорь Карпенко

53 года, в должности с декабря 2016г. С самого начала было видно, что коммунист-большевик имеет своеобразный взгляд на современную систему образования. Убежденный идеолог-пропагандист не допустил модернизации системы образования. Новая версия Кодекса об образовании не принята.

Средняя школа задыхается от бюрократии и галочно-контрольных действий Минобраза и его вертикали. Провалены задачи по Болонскому процессу. Министр оскандалился предложениями о шестом рабочем дне в школе, репетиторах, распределении, а также деструктивной дискуссией о том, во сколько начинать учебу в школах. Он является терминатором гимназий и сторонником уравниловки.

При этом он не сумел убедить президента удвоить зарплаты учителям, а сам сквозь пальцы смотрит на их огромную не учебную нагрузку (подписка на госиздания, спортивные мероприятия, макулатура, анализы и т.д.). На этом критически важном посту Игорь Карпенко продолжает воспроизводить систему, которая готовит молодежь к рынку труда давно минувших дней. Наконец, система образования не готовит патриотов, умных предприимчивых творцов своей страны, а продолжает штамповать корочки. Карпенко могут порекомендовать некую должность в «Белой Руси» или, например, в ЦИКе.

Вице-премьер Владимир Семашко

68 лет, почти 15 лет на должности, главный защитник «красных директоров», крупных государственных промышленных предприятий и монополистов, в т.ч. в сфере энергетики. Он верой и правдой служил системе Госплан/Госснаб, дрался с Кремлем за интересы белорусского ТЭКа. Однако регулярно выбивать деньги из бюджета - это не одно и то же, что обеспечивать коммерчески выгодную реализацию инвестиционных планов коммерческих организаций.

Владимир Семашко своими руками и влиянием помог создать такой госсектор, который, несмотря на очевидные налоговые, кредитные, таможенные и административные льготы и преференции, работает в 2-3 раза хуже частного белорусского, а по производительности труда отстает от стран ЕС в 5-8 раз.

Семашко явно устал, не тот запал, да и не может он сейчас банкротить, приватизировать и реструктурировать то, что клялся поднять до мирового уровня. Его можно было бы послать в Евразийскую экономическую комиссию вместо просиживающего штаны Сергея Сидорского или послом РБ в РФ.

Министр промышленности Виталий Вовк

56 лет, на должности с декабря 2014г. Это пример того, как опытный директор (МЗКТ, «Юкола-сервис» и «Юкола Моторс») на должности министра превращается в куратора снабжения, сбыта, выбивания кредитов, обеспечения госзаказа, а также выполнения прогнозных валовых показателей, разгрузки складов, увеличения доли инновационной продукции и реализации программы импортозамещения.

Вовк, возможно, и хорош для сохранения старой сов­ковой системы традиционной промышленности, но именно эта система создает наибольшее количество проблем для остальной экономики, бюджета и страны в целом.

Наличие обширного сектора корпоративных коммерческих иждивенцев и отсутствие действенных мер по его ликвидации - это убийственный аргумент за отставку нынешнего министра промышленности. С его опытом ему гораздо полезнее заняться управлением конкретного предприятия, внедрить в нем международные стандарты корпоративного управления, вывести его на IPO, прославить Беларусь и обогатить акционеров. Н

а месте министра должен быть человек, который видит будущее промышленности в свете технологий IV промышленной революции, который разговаривает на одном языке с IT-ребятами, понимает вызовы широкого использования 3D-принтинга, искусственного интеллекта, продвинутых роботов и виртуальной реальности.

Фото TUT.BY, «БелГазета»

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