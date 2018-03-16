«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт

15 марта в России закончились теледебаты кандидатов в президенты. Финал получился ударным.

Кто все эти люди:

Кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин (за кадром)

Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин

Лидия Филькина, обвинительница Павла Грудинина

Максим Шевченко, доверенное лицо Павла Грудинина. Известен дракой с Николаем Сванидзе.

«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — такое высказывание на президентских дебатах запомнится надолго. А что сказал бы по этому поводу Сергей Лавров? :)))

Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт