.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусский тренер сделал то, что до него в России не удавалось никому
«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт
Борис Акунин: «Я бы на месте нормальных людей сильно не печалился»
Чаму гомельскія ўлады ідуць у разрэз з афіцыйнай пазіцыяй дзяржавы?
Малыш в сумке во время массового исхода из сирийской Восточной Гуты. Фотофакт
Историк о 100-летии БНР: Этот праздник станет окончательным прощанием с СССР
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35
«В Печах распределят кого в лес, кого в казармы». Белорусов призывают из запаса на военные сборы
США расширили санкции в отношении России
Рок-группа Akute сыграет на концерте «Свята Незалежнасці» 25 марта
Лекцыю да стагоддзя БНР у Карэлічах прачытае камуністка
Какие новые законы нужны Беларуси?
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
Какой приговор вынесли минчанину, пошутившему о бомбе в метро
ВКЛ і БНР прыгадваліся ў праекце першай Канстытуцыі сувэрэннай Беларусі
Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото и бриллианты. Фотофакт
Дынько: У сітуацыі з выступам Вольскага ўражвае парафіяльнасць мыслення беластаччан
Цитата дня. Лукашенко об изменениях в Конституции
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным
Беларусы сярод самых нелюбімых народаў у палякаў
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
Премьер-министр Британии: за отравлением Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Как в Финляндии почти не осталось бездомных
Уролог рассказал, сколько секса нужно мужчинам
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
16.03.2018
Михаил Брошин
«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — на президентских дебатах в России устроили потасовку. Видеофакт

15 марта в России закончились теледебаты кандидатов в президенты. Финал получился ударным.

Кто все эти люди:

Кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин (за кадром)

Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин

Лидия Филькина, обвинительница Павла Грудинина

Максим Шевченко, доверенное лицо Павла Грудинина. Известен дракой с Николаем Сванидзе.

«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» — такое высказывание на президентских дебатах запомнится надолго. А что сказал бы по этому поводу Сергей Лавров? :)))

Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
В кафе-барах убирают из меню дешевый алкоголь: «К нам заходили «реальные пацаны»
Алексис Рен нырнула в море из инстаграма
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY