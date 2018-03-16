Борис Акунин: «Я бы на месте нормальных людей сильно не печалился»

Писатель Борис Акунин рассказал «Настоящему Времени», почему протест в России нельзя сбрасывать со счетов.

– Мне понятно, что никакой там оттепели от этого режима ждать уже не приходится, когда там начинает что-то двигаться и что-то оживать…

Это ужасно похоже на период между русскими революциями 1905-го и 1917 года, когда в обществе апатия, когда никому ничего не надо, когда сидят эти несчастные несколько оппозиционеров и между собой ссорятся и решительно отмежевываются друг от друга и так далее.

Я бы на месте нормальных людей из-за этого сильно не печалился, а на месте Кремля сильно по этому поводу не радовался, потому что как только поднимется какая-то новая волна, а она поднимется, все эти многочисленные лидеры маленьких партий отлично объединятся и сразу.