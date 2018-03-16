Лавров рухнул на колени перед лекцией о возможностях России. Видеофакт

Символичный эпизод случился на очередном пропагандистском мероприятии.

Форум «Россия – страна возможностей» приурочили к очередным выборам Владимира Путина президентом РФ. Перед участниками собрания выступил не только сам хозяин Кремля, но и ряд представителей его свиты. Самым запоминающимся стад эпизод с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который, поднимаясь на сцену, рухнул на колени.

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», – попробовал отшутиться глава внешнеполитического ведомства.

Вот только на дипломатическом фронте Россия уже давно упала «лицом в салат». И не один раз.

«Когда бычить и чморить начинает кадровый дипломат, наступают последние времена»