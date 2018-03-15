Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось

В середине марта белорусам начали приходить счета за коммунальные услуги, полностью рассчитанные по новым тарифам. Жировки за январь лишь частично рассчитывались с учётом подорожания, о котором было объявлено перед Новым годом. А вот февральские счета выставлены уже полностью по новым тарифам.

Фото: domovita.by

Еврорадио сравнило февральскую жировку за стандартную минскую однушку с жировкой за декабрь — последний месяц, рассчитанный до повышения тарифов. По нашим подсчётам, коммуналка выросла на 3 рубля 6 копеек — это 8,5% от декабрьского счёта. Мы сделали поправку на разное количество "воды", поданной в декабре и в феврале.

Жировка за декабрь...

...и за февраль.

Сравним стоимость услуг, объём которых не меняется. Техническое обслуживание выросло на 31 копейку (по субсидированным тарифам) и на 7 копеек (с полным покрытием "экономически обоснованных расходов"), в строке «Капитальный ремонт» изменений нет, обслуживание лифта подорожало на 12 копеек, вывоз мусора — на 7 копеек, санитарное содержание вспомогательных помещений — на 3 копейки, техобслуживание домофона — на 2 копейки. За электроэнергию на освещение подъездов придётся заплатить на 7 копеек больше, зато за электричество на работу лифта — на 14 копеек меньше.

Суммарный рост — 53 копейки.

В декабре мы потребили на 0,5 кубометра холодной воды больше, чем в феврале, но заплатили за это на 66 копеек меньше. Это по субсидированным тарифам. Та же история и с водоотведением (канализацией), которое обошлось на 45 копеек дороже. Если бы в феврале мы употребили столько же воды, сколько в декабре, разница между счетами по старому и по новому тарифу составила бы 2,12 рубля.

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение «экономически обоснованных затрат», также выросли, но не так существенно. По ним «декабрьское» количество воды обошлось бы в феврале на 31 копейку дороже.

Суммарное подорожание жировки составило 3 ​​рубля 6 копеек. А это, например, почти 1% от средней пенсии по возрасту, которая с 1 января составит 314 рублей.

Кстати, с ноября средняя пенсия снизилась на 29 копеек. А коммуналка, наоборот, подросла.