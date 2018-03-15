Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

Так Уильямсон ответил на вопрос о том, какие шаги планирует сделать Великобритания, если Россия вышлет британских дипломатов.

«То, что Россия сделала в Солсбери, — совершенно возмутительно и жестоко. Мы ответили на это. Честно говоря, сейчас Россия должна отойти и должна заткнуться», — сказал Уильямсон, добавив, что необходимо дождаться ответной реакции России,сообщает BBC News.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Уильмсона, написала на своей странице в Фейсбуке: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?»

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — добавила она.

Минобороны России обвинило Уильямсона в хамстве. «Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта, напоминает Медуза. Власти Великобритании заявили, что к отравлению причастна Россия, указав, в частности, что было применено вещество «Новичок» российской разработки. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что в качестве ответной меры будут высланы 23 российских дипломата и отозвано приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон. МИД России сообщил, что в ответ вышлет из России британских дипломатов, не став пока уточнять подробности.

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