.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусам начали приходить жировки по новым тарифам. Что изменилось
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35
«В Печах распределят кого в лес, кого в казармы». Белорусов призывают из запаса на военные сборы
США расширили санкции в отношении России
Рок-группа Akute сыграет на концерте «Свята Незалежнасці» 25 марта
Лекцыю да стагоддзя БНР у Карэлічах прачытае камуністка
Какие новые законы нужны Беларуси?
Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)
Какой приговор вынесли минчанину, пошутившему о бомбе в метро
ВКЛ і БНР прыгадваліся ў праекце першай Канстытуцыі сувэрэннай Беларусі
Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото и бриллианты. Фотофакт
Дынько: У сітуацыі з выступам Вольскага ўражвае парафіяльнасць мыслення беластаччан
Цитата дня. Лукашенко об изменениях в Конституции
Минчанин совершил неудачную попытку суицида и теперь отправится за решетку
Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина
«Козы в воде стоят, собака во дворе плавает». Фотофакт
С четверга резко похолодает
Лявон Вольскі выступіць 25 сакавіка ля Опернага, але толькі ў рэжыме тэлемоста
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
В Екатеринбурге зажгли факел из фекалий горожан – будут извлекать газ
Падпісант першай Канстытуцыі: Беларусі варта адмовіцца ад прэзыдэнцкай формы кіраваньня
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
«Сейчас работник должен как мышь быть, уши поджать и быстро бегать!»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
Премьер-министр Британии: за отравлением Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Как в Финляндии почти не осталось бездомных
Уролог рассказал, сколько секса нужно мужчинам
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
15.03.2018
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

Так Уильямсон ответил на вопрос о том, какие шаги планирует сделать Великобритания, если Россия вышлет британских дипломатов.

«То, что Россия сделала в Солсбери, — совершенно возмутительно и жестоко. Мы ответили на это. Честно говоря, сейчас Россия должна отойти и должна заткнуться», — сказал Уильямсон, добавив, что необходимо дождаться ответной реакции России,сообщает BBC News.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Уильмсона, написала на своей странице в Фейсбуке: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?»

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — добавила она.

Минобороны России обвинило Уильямсона в хамстве. «Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта, напоминает Медуза. Власти Великобритании заявили, что к отравлению причастна Россия, указав, в частности, что было применено вещество «Новичок» российской разработки. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что в качестве ответной меры будут высланы 23 российских дипломата и отозвано приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон. МИД России сообщил, что в ответ вышлет из России британских дипломатов, не став пока уточнять подробности.

Создатель «Новичка»: «В Москве были уверены, что следы не обнаружат»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
В кафе-барах убирают из меню дешевый алкоголь: «К нам заходили «реальные пацаны»
Алексис Рен нырнула в море из инстаграма
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY