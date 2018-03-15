Agent Provocateur знает толк в нижнем белье и том, как его нужно рекламировать

Самая горячая реклама нижнего белья, что мы когда-либо видели! (На этой неделе точно!)

Если верить приметам, чем сексуальнее рекламная кампания нижнего белья, тем теплее будет весна и обильнее урожай!

Британская марка Agent Provocateur понимает толк в нижнем белье и том, как его нужно рекламировать. Вот и сейчас они пригласили моделей Дафну Грюневельд и Холли-Мэй Сакер, а описывать, что случилось дальше мы не беремся.

Впрочем, считаем важным отметить, что темой съемки стала свобода и все ее проявления. И хотя трактовку Agent Provocateur вряд ли можно считать канонической, тем не менее, уверены, что она имеет право на существование.

И это еще не все. Не ограничившись статичным жанром фотографии, Agent Provocateur сняли еще и мини-фильм, сюжету которого позавидовал бы Тинто Брасс. Чтобы не портить удовольствие от просмотра, скажем только, что в нем присутствуют обнаженные модели и двое голых мужчин (а вот без них, кстати, можно было бы обойтись, чтобы красавицам досталось больше экранного времени!)