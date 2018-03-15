Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?

Белорусов сначала сильно огорчили, заявив, что стоимость шенгенской визы скоро увеличится, а после обрадовали, что они смогут платить куда меньше. Как же на самом деле?

Разбираем по пунктам.

1. Хорошая новость: Заставить платить за визы 80 евро хотят не всех. Например, те страны, которые уже подписали с ЕС соглашение об упрощении визового режима, могут расслабиться. Для их граждан по-прежнему будет та же, более низкая стоимость — 35 евро.

Плохая новость: Беларусь в их число этих стран не входит. В отличие от России, которая, несмотря на непростые отношения с Западом, может по-прежнему рассчитывать на шенген за 35 евро.

2. Хорошая новость: Беларусь ведет переговоры с ЕС по облегчению визовых формальностей, и по словам чиновников и дипломатов, они находятся на завершающем этапе. Следующий раунд переговоров — в ближайшие месяцы.

Плохая новость: Эти переговоры Беларусь ведет уже несколько лет. Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов пока не подписан, и точных сроков заключения этих соглашений не озвучено.

3. Хорошая новость: Решение об увеличении стоимости шенгенской визы тоже пока не принято. Поправки еще находятся в разработке, что дает нашей стране шансы успеть договорится.

4. Плохая новость: В отличие от белорусских чиновников, европейские доводят до конца то, за что берутся.