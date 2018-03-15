Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35

Предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться и не коснется Беларуси, если наша страна договорится о снижении визового сбора до 35 евро.

Об этом сообщает представительство ЕС в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Напомним, накануне Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила ЕС и предложила увеличить размер консульского сбора за шенгенские визы — с 60 до 80.

Предложенные изменения еще будут обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС. До того как новые правила станут законом, с ними должны согласиться оба института.

При этом в представительстве отметили, что увеличение визового сбора не затронет те страны, граждане которых платят более низкий сбор — 35 евро. Эти страны (Россия, Армения, Азербайджан) подписали с ЕС соглашение об упрощении визового режима.

Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с ЕС по облегчению визовых формальностей. Еще в прошлом году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе.

Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов пока не подписан, и точных сроков заключения этих соглашений не озвучено.

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в Минске в ближайшие месяцы.