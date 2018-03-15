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Скандалы
15.03.2018
TUT.BY
Экс-замминистру и гендиректору «светят» серьезные сроки за 170 т гнилого мяса на Гомельском мясокомбинате

15 марта Гомельский областной суд продолжил рассматривать дело о порче более 100 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое потом собирались продать в магазинах в виде консервов. Сегодня на процессе приступили к прениям сторон.

Бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Из архива

Гособвинитель запросил для бывшего гендиректора мясокомбината Ричарда Стефановича наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 73 тысяч рублей. Бывшего замминистра сельского хозяйства Василия Пивовара прокурор просит приговорить к 2 годам колонии усиленного режима. Остальных обвиняемых — к лишению свободы на сроки от 2 до 5 лет.

В частности, замдиректора по производству мясокомбината Александр Бондаренко и главному ветврачу мясокомбината Игорю Семенову прокурор просит назначить наказание в виде лишения свободы на сроки по 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 49 тысяч рублей каждому. Ветврачу гомельского мясокомбината Арсению Скворчевскому – 3 года лишения свободы и штраф в 24 тысячи рублей.

Начальнику холодильного цеха Игорю Мельникову – 4 года колонии общего режима, правда, с отсрочкой на два года. Мельников, по мнению гособвинения, выразил чистосердечное раскаяние, осознал преступность своих действий, давал последовательные показания как на предварительном следствии, так и в суде, принял меры по возмещению ущерба. Все это гособвинитель назвала смягчающими ответственность обстоятельствами. Кроме этого у Мельникова имеется на иждивении малолетний ребенок.

Начальнику гомельской городской ветстанции Виктору Волченкову и сотруднику ветнадзора Василию Кравцову прокурор просит назначить по 2 года лишения свободы и 12 тысяч штрафа. Начальнику управления ветеринарного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Алле Лазовской – 2 года лишения свободы и 24 тысячи штрафа. 3 года лишения свободы и штраф в 24 тысячи рублей прокурор запросил для бывшего замдиректора ветнадзора, главы комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции Александра Букина.

Экс-гендиректор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Из архива

Напомним, в деле 10 обвиняемых. Всем предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица. Среди них — бывший генеральный директор мясокомбината Ричард Стефанович, бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар, пятеро ветврачей (в том числе ветврач гомельского мясокомбината Арсений Скворчевский и начальник гомельской городской ветстанции Виктор Волченков). Также среди обвиняемых — бывший замдиректора ветнадзора, глава комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции, Александр Букин, замдиректора по производству мясокомбината Александр Бондаренко и начальник холодильного цеха Игорь Мельников.

Бывший замминистра сельского хозяйства — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Василий Пивовар обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей: «Имел право контролировать производственный процесс и требовать необходимые документы для проверки качества продукции».

Как стало известно в процессе, во время мониторинга в ноябре 2015 года было обнаружено более 170 тонн гнилого мяса. Разговаривая по телефону со Стефановичем, Пивовар дал понять, что запрета на продажу этого мяса не даст.

— Более того, Пивовар, соблюдая конспирацию, позвонил генеральному директору Гомельского мясокомбината и предупредил о внеплановой проверке. Александр Букин, в свою очередь, не вынес соответствующее предписание об обнаруженных нарушениях на предприятии, и Пивовар подписал доклад о неподтвержденных фактах нарушений хранения мясной продукции на ОАО, — ранее рассказывал в прокурор.

После проверки часть пропавшей продукции (на сумму более 700 млн неденоминированных рублей) была направлена на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, продукцию вовремя изъяли сотрудники милиции и она не попала в продажу.

— Таким образом, бывший замминистра создал условия для множества нарушений и оказал содействие в их сокрытии, несмотря на свою высокую должность, — считает прокурор.

Бывший гендиректор гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, по данным прокурора, с января по декабрь 2015 года не принял мер и решений, чтобы не допустить порчу мяса — не ограничивал прием скота на убой, морозильные камеры были перегружены, из-за этого своевременно провести дезинфекцию было невозможно.

— В камерах не соблюдались условия хранения. Продукция укладывалась вплотную к оборудованию охлаждения. Вовремя не производился ремонт производственных помещений. Мясо хранилось на деревянных помостах, было повреждено грызунами, в их помете.

Во время местной проверки предприятия, которую возглавлял первый зампред Гомельского облисполкома Максименко, Стефанович убедил чиновника, что в холодильниках хранится нормальное мясо. Позже руководитель, по словам прокурора, попросил главного ветврача предприятия Игоря Семенова заменить фотографии последней проверки, которые хранились в облисполкоме, на фото свежей продукции. Уже после проверки, которую проводил Букин, гендиректор отдал устное указание своему заму заключить договор с Оршанским мясокомбинатом на поставку 100 тонн пропавшего мяса для переработки на консервы. Принять сырье на переработку руководство в Орше также уговорил Стефанович, считает сторона обвинения.

Начальник управления ветеринарного комитета по с/х и продовольствию облисполкома Алла Лазовская также, по сведениям обвинения, нарушила свои должностные обязанности — закрывала глаза на непригодную мясную продукцию, которую хранили на гомельском предприятии. Обвиняемая умышленно не принимала мер, чтобы не допустить отгрузку пропавшего сырья, и сообщила в КГК, что обращение о фактах нарушений хранения мяса на предприятии не подтвердилось.

Арсений Скворчевский, ветеринарный врач, который и сейчас занимает эту же должность на предприятии, обвиняется в том, что не принял надлежащих мер по контролю за просроченным мясом.

После сообщений Скворчевского главному ветврачу предприятия, рассказал прокурор, пропавшую продукцию лишь перебросили из одной холодильной камеры в другую, где она продолжала храниться дальше.

Виктор Волченков, начальник гомельской городской ветеринарной станции, вместе с главным ветврачом мясокомбината Игорем Семеновым, также оставили без внимания «неестественно темный, почти черный цвет мяса, с очагами плесени», что следствие квалифицировало как бездействие должностного лица.

Все до суда находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Время, ранее проведенное в СИЗО некоторыми обвиняемыми, прокурор просит зачесть в срок отбытия наказания.

Причиненный ущерб, по данным обвинения, составил около 7 млрд неденоминированных рублей.

 
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