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Общество
15.03.2018
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
«В Печах распределят кого в лес, кого в казармы». Белорусов призывают из запаса на военные сборы

Читатели TUT.BY сообщают, что на работу им стали приходить повестки. Минчанин Александр Власкин, 44 года, о повестке узнал из отдела кадров. Документ ему передала начальник отдела, в нем было написано: явиться в военкомат.

— Когда в начале второго 14 марта приехал в военкомат, мне передали еще одну повестку, чтобы явился сегодня в восемь утра, — рассказывает Александр. — Времени на какие-то официальные письма с работы о том, что я занят, не оставалось.

Александра предупредили: с собой взять белье, носки. Обмундирование, сказали, выдадут, кормить будут.

— Большинству товарищей, которые сейчас со мной, повестки приходили на работу, — рассказывает Александр. — Приезжали из военкомата в отдел кадров, и если человек был на месте, вручали повестку. Там написано: в течение часа явиться в военкомат, а в военкомате уже вручали повестку прибыть на следующий день. На сборы где-то 10−18 часов.

По словам Александра, его военкомат местом сбора выбрал камвольный комбинат. В военкомате он услышал: идет проверка обороноспособности страны. В связи с этим срочно собирают резервистов.

— На сборы, говорили, у них два-три дня, и в спешке всех собирают, — рассказывает Александр. — Поэтому возникают накладки. Нас, например, вызвали к 8 утра, а только к 12 мы выехали. Народ уже возмущался, почему столько сидим.

По информации, которая сейчас есть у Александра, его забирают на 25 дней. Еще одна читательница сообщила TUT.BY, что ее мужа забрали на 35 дней. В одном из Минских ЖЭСов рассказали, что главного инженера призвали на сборы на месяц: «Вчера был на работе, сегодня уже нет».

Александр говорит, что едут они в Печи. Когда доберутся до места, их распределят «кого в лес, кого в казармы», выдадут обмундирование и объяснят все подробности.

— Сообщали, что сегодня тут должно быть человек 40, но визуально кажется больше. Порядка 60, — делится наблюдениями Александр. — Тут собраны люди разного возраста. Есть, например, офицер запаса, майор. Ему под 60. Есть ребята, которым в районе тридцати.

На сайте Министерства обороны сообщается, что Государственный секретариат Совета Безопасности проводит проверку Вооруженных сил. Из запаса призывают до двух тысяч военнообязанных. В течение этих суток только военкоматами Минска призвано более 300 военнообязанных из запаса, пишет БЕЛТА.

— В рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Беларуси в одно из соединений Борисовского гарнизона, — сообщили в Министерстве обороны. — В течение этих суток только военкоматами Минска призвано более 300 военнообязанных из запаса. Кроме того, в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.

 
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